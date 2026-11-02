AZ exklusiv: Aus von Eberl-Vertrautem beim FC Bayern beschlossen

Der FC Bayern trennt sich von seinem Chefscout. Christoph Freund und Jochen Sauer suchen Nachfolger aus.

In den vergangenen Monaten wurde immer wieder darüber spekuliert, nun ist sein Abschied fix: Chefscout Nils Schmadtke hat keine Zukunft beim FC Bayern. Im Sommer 2027 läuft der Vertrag des 37-Jährigen aus, nach AZ-Informationen soll sein Vertrag noch vor dem Jahreswechsel aufgelöst werden.

Schmadtke kam im Oktober 2024 als enger Vertrauter von Sportvorstand Max Eberl zu Bayern, zuvor war er unter anderem bei Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg tätig.

Der Vertrag von Nils Schmadtke beim FC Bayern wird nicht verlängert. © IMAGO

Vivell von Manchester United bei Bayern gehandelt

Der Sohn des früheren Bundesliga-Torhüters und -Managers Jörg Schmadtke stand intern schon länger in der Kritik, daher kommt die Trennung nicht überraschend.

Es liegt nun an Sportdirektor Christoph Freund und Campus-Chef Jochen Sauer, einen Nachfolger für Schmadtke zu finden. Das Duo Freund/Sauer ist im Nachwuchsbereich verantwortlich. Zuletzt wurde unter anderem Christopher Vivell, Scouting-Chef von Manchester United, bei Bayern gehandelt.