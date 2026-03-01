AZ-Plus

Auf dem Weg zum Klassiker: FC-Bayern-Fans beschmieren Wände und Schaukästen

Auf der Hinreise zum Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern haben Fans am Bahnhof in Pasing für einen Sachschaden gesorgt.
Die Fans des FC Bayern (Symbolbild).
Im Sonderzug ging es für etwa 250 Fans des FC Bayern in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Klassiker nach Dortmund. Dabei kam die Bahn, wie kann es auch anders sein, zu spät. So hielten sich die Anhänger der Münchner ab circa 3.30 Uhr für etwa eine Stunde in der Unterführung des Pasinger Bahnhofs auf. Diese Wartezeit nutzen die Anhänger der Münchner laut Bundespolizei.

Hier sorgten die Bayern-Fans für einen Sachschaden von rund 200 Euro: Der Bahnhof Pasing (Symbolbild).
Sachschaden liegt bei circa 200 Euro 

Diverse Graffiti-Tags und Aufkleber wurden an Wänden und Schaukästen nach der Abreise festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf rund 200 Euro geschätzt. Aufgrund des hohen Personenaufkommens wurden die Sachbeschädigungen erst nach der Abreise festgestellt. Die Bundespolizei wertet derzeit die Aufzeichnungen der örtlichen Videoüberwachung aus. Weitere Vorfälle wurden bislang nicht bekannt.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  Newi83 vor einer Stunde

    Saubären und Dreckschweine

