"Audi Summer Tour": FC Bayern reist nach Corona-Pause wieder in die USA

Nach zweijähriger Corona-Pause geht der FC Bayern in diesem Sommer wieder auf Tour durch die USA. Dort sollen die Münchner ein Testspiel gegen Manchester City mit dem ehemaligen Münchner Trainer Pep Guardiola bestreiten.

München - Servus, USA! Im Rahmen der "Audi Summer Tour" wird der FC Bayern im Juli zum mittlerweile fünften Mal in die Vereinigten Staaten reisen. Das gaben die Münchner am Donnerstagabend bekannt.

Nachdem die Tour in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt nur digital stattfand, lautet das Motto in diesem Jahr passenderweise "Back on the Road".

FC Bayern ist von 18. bis 24. Juli in den Vereinigten Staaten

Der deutsche Rekordmeister ist von 18. bis 24. Juli in den USA unterwegs – unter anderem geht es für Trainer Julian Nagelsmann und seine Spieler in die Hauptstadt Washington. Dort treffen die Bayern am 20. Juli beim "Audi Football Summit" auf D.C. United. Für den deutschen Rekordmeister wird es das erste Duell mit einer Mannschaft aus der Major League Soccer (MLS) im Rahmen einer "Audi Summer Tour" werden.

USA-Reise: FC Bayern soll gegen Manchester City spielen

Eine zweite Destination – mit einem zweiten Spiel – ist in Planung. Der " " zufolge soll es nach Green Bay gehen, wo eine Partie gegen Manchester City mit Ex-Trainer Pep Guardiola eingeplant ist. Die Engländer gehören auch in dieser Saison zum Nonplusultra im europäischen Fußball, die "Skyblues" sind derzeit Tabellenführer und stehen im Halbfinale der Champions League.

Im Sommer sollen die Bayern ein Testspiel gegen ihren Ex-Coach Pep Guardiola bestreiten. © IMAGO / Shutterstock

"Es wird schön, die Begeisterung der Menschen vor Ort zu spüren. Der FC Bayern ist 'Back on the Road' – immer mit dem Blick nach vorne und mit dem Ziel, unseren Fans Freude zu bereiten", wird Vorstandsboss Oliver Kahn in der Vereinsmitteilung zitiert.