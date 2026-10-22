Auch Änderung im Aufsichtsrat: Viessmann wird neuer Gesellschafter beim FC Bayern

Die Viessmann Generations Group wird Gesellschafter der FC Bayern München AG. Der Aufsichtsrat soll auch erweitert werden.

Neuer Gesellschafter beim FC Bayern! Die AZ-Informationen bestätigte am Donnerstagvormittag der deutsche Rekordmeister. "Die Viessmann Generations Group wird Gesellschafter der FC Bayern München AG", heißt es in der Pressemitteilung der Münchner. Nach AZ-Informationen wurden die Verträge am Donnerstagmorgen unterschrieben. Es gibt eine Kapitalerhöhung, Viessmann erwirbt 6,7 Prozent – der Verein hält weiter 70 Prozent an der AG.

Es wurde im Vorfeld über eine Summe in Höhe von 250 Millionen Euro für den FC Bayern spekuliert. In dieser Dimension soll sich der Deal nun auch bewegen. Offizielle Angaben zu den Zahlen gibt es nicht.

"Die Viessmann Generations Group steht wie der FC Bayern für Werte wie Tradition, Ambition und Innovation. Wir freuen uns, einen Partner langfristig an unserer Seite zu wissen, den wir bereits viele Jahre kennen – und der unseren starken Gesellschafterkreis um ein familiengeführtes internationales Unternehmen ergänzt, das in Generationen denkt", wird Bayerns Präsident Herbert Hainer zitiert.

Max Viessmann soll Mitglied im Aufsichtsrat des FC Bayern werden

Beide Partner verbindet eine seit Jahren vertrauensvolle Beziehung, 2018 startete der FC Bayern eine Markenkooperation mit Viessmann. CEO Max Viessmann ist aktuell Mitglied im Verwaltungsbeirat der Münchner und soll demnächst Mitglied des Aufsichtsrates werden, der damit von derzeit neun auf zehn Personen erweitert werden soll.

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"Der FC Bayern ist einer der erfolgreichsten Vereine Europas mit klaren Werten und einem großen Bewusstsein für seine gesellschaftliche Verantwortung. Seit 2018 verbindet den FC Bayern und Viessmann eine enge Zusammenarbeit. Nun gehen wir den nächsten Schritt und werden Gesellschafter des FC Bayern. Als Familienunternehmen in vierter Generation möchten wir nicht nur Kapital, sondern auch unsere unternehmerische Erfahrung in die Zusammenarbeit einbringen. Wir wollen unseren Beitrag für einen starken FC Bayern leisten – als ein Verein mit eigener Identität, wirtschaftlich unabhängig und nachhaltig erfolgreich. Für uns beginnt heute eine Partnerschaft für Generationen", sagt CEO Viessmann.