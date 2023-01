Aspire Academy in Doha: In dieser Anlage residiert der FC Bayern während des Trainingslagers

Am Freitag fliegt der Tross des FC Bayern ins Trainingslager nach Katar. Zwölf Fußballplätze, Dampfbäder und Luxus-Zimmer: Die AZ stellt die Aspire Academy in Doha vor.

Bietet dem FC Bayern zwölf Plätze zum trainieren: Die Aspire Academy in Doha.

München - 21 Grad, blauer Himmel und perfekte Trainingsbedingungen. Das erwartet den FC Bayern ab Freitag in der Aspire Academy in Doha, wo der Meister bis zum 12. Januar sein Trainingslager abhält. Für die Münchner ist es bereits der elfte Trip in den Wüstenstaat.

Auf den Plätzen der Aspire Academy werden die Bayern-Stars von 6. bis zum 12. Januar schwitzen. © IMAGO/Bernd Feil

Und das trotz anhaltender Kritik an den Menschenrechtsverletzungen im Land des Gastgebers der vergangenen WM. Um 9.00 Uhr deutscher Zeit bricht der Bayern-Tross am Freitag mit dem Sonderflieger QR 7431 vom Münchner Flughafen Richtung Katar auf.

In diesem Hotel residiert der FC Bayern

Dort residieren die Bayern in einem echten Luxus-Tempel: Dem "Al Aziziyah". Das Fünf-Sterne-Haus war schon in den vergangenen Jahren Heimat des Klubs. Neben luxuriösen Zimmern im viktorianischen Stil mit 40-Zoll-Fernsehern und Minibar erwarten die Bayern-Stars verschiedene Saunas, Dampfbäder, ein Pool, ein großes Fitnesscenter und gleich fünf Restaurants, unter anderem mit türkischer Küche und Sushi.

In diesem Luxus-Tempel nächtigen die Bayern-Stars: Das Al Aziziyah Boutique Hotel in Doha. © IMAGO

Das Hotel liegt unmittelbar neben einem der zwölf (!) Fußballplätze der Aspire Academy. Das Trainingszentrum wurde 2004 eröffnet und kostete mehr als 750 Millionen Dollar. Neben sehr guten Rasenplätzen gibt es ferner Tennis- und Squashanlagen, Laufbahnen und Krafträume, Wohnheime für Sportler und ein olympisches Schwimmzentrum. Highlight der Academy ist der Aspire Sports Dome, der mit 290.000 Quadratmetern die größte Sporthalle der Welt ist.

Die größte Mehrzweckhalle der Welt: Der Aspire Sports Dome. © IMAGO

Aber natürlich werden die Bayern den Großteil ihrer Zeit draußen verbringen, auf einem der Trainingsplätze. Ein Testspiel vor Ort ist nicht geplant. Erstmals im Einsatz sind die Bayern-Stars am Tag nach ihrer Rückkehr nach Deutschland: Am 13. Januar bestreiten die Münchner ihr einziges Wintertestspiel gegen RB Salzburg am FC Bayern Campus.