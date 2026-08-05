AZ-Plus

Asienreise abgesagt: Unfall bei FC-Bayern-Boss

Eigentlich wollte der Vorstandschef des FC Bayern in Hongkong zur Mannschaft stoßen. Doch ein Unfall durchkreuzt die Pläne von Jan-Christian Dreesen.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Bayern-Bosse Max Eberl, Jan-Christian Dreesen und Christoph Freund (v.l.n.r.) bei der Verabschiedung von Nationalspieler Leon Goretzka (2vl). Vorstandschef Dreesen muss nach einem Unfall pausieren.
Die Bayern-Bosse Max Eberl, Jan-Christian Dreesen und Christoph Freund (v.l.n.r.) bei der Verabschiedung von Nationalspieler Leon Goretzka (2vl). Vorstandschef Dreesen muss nach einem Unfall pausieren. © Tom Weller/dpa

Wegen Rippenbrüchen muss Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen auf seine geplante Reise nach Hongkong verzichten. Eigentlich wollte der 58-Jährige in der Millionen-Metropole zum deutschen Fußball-Rekordmeister dazustoßen. Nach der Verletzung, die er sich der "Bild" zufolge bei einem Sturz zugezogen hat, hätten ihm die Ärzte aber von einem Langstreckenflug abgeraten. Der FC Bayern bestätigte auf Anfrage, dass Dreesen wegen der Verletzung nicht nach Hongkong reisen kann.

Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ist auf ihrer Asien-Tour nach einer Station in Südkorea nun in Hongkong. Am Freitag bestreiten dort die Münchner im Kai-Tak-Stadion noch einen Test gegen den englischen Traditionsverein Aston Villa.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Play Fair vor einer Stunde / Bewertung:

    viele?
    frei erfunden.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • meingottwalter vor 18 Stunden / Bewertung:

    Der hat aber viel Unfäle. Woran das wohl liegt?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.