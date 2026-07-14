Anklopfen beim FC Bayern: Unterhaching ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer

Die Spielvereinigung Unterhaching ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Holger Seitz ist ein Kandidat.

Ein bisschen überrumpelt hat Sven Bender die Spielvereinigung Unterhaching und ihren Präsidenten Manni Schwabl schon. Rund drei Wochen vor dem Start der Regionalliga warf er seinen Job als Cheftrainer der Vorstädter hin.

Entscheidung bei Trainerfrage noch nicht gefallen

U16-Übungsleiter (!) Janek Frensch musste kurzerhand übernehmen. Doch klar ist: Eine Dauerlösung ist der NLZ-Coach nicht. Schwabl will noch im Laufe der Woche einen neuen Trainer präsentieren. Eine Entscheidung, wer im Sportpark künftig an der Seitenlinie steht, ist nach AZ-Informationen aber noch nicht gefallen.

Schwabl lotet derzeit die Möglichkeiten aus. Ein Kandidat auf der Liste der Vorstädter ist ein in der Regionalliga bekanntes Gesicht: Holger Seitz, bis zum Sommer Trainer der Amateure des FC Bayern. Der 51-Jährige bewies in der Vergangenheit ein gutes Händchen im Umgang mit Talenten. Entsprechend würde Seitz zum "Hachinger Weg" und der jungen Mannschaft durchaus passen. Ob der Deal klappt?

Auf Trainersuche: Haching-Präsident Manni Schwabl. © IMAGO

Seitz hat einen unbefristeten Vertrag beim FC Bayern

Der Simbacher hat nach AZ-Informationen noch einen unbefristeten Vertrag beim Rekordmeister. Dieser müsste bei einem Engagement in Unterhaching aufgelöst werden. Gut für die Spielvereinigung: Der Weg zum Campus an der Ingolstädter Straße ist kurz. Seit Ende 2024 besteht zwischen beiden Vereinen eine Partnerschaft im Bereich der Nachwuchsförderung.

Ursprünglich war jedoch der Plan des FC Bayern, Seitz in einer anderen Position einzubinden. Nachdem Klaus Augenthaler jüngst erklärte, in den Ruhestand zu gehen, galt er als Favorit auf einen Trainerposten in der Global Academy der Münchner (die AZ berichtete). Also jene Abteilung der Bayern, aus der Youngster Maycon Cardozo stammt.

Nun könnte etwas mehr als eine Woche vor Saisonstart der Regionalliga doch noch alles anders kommen.