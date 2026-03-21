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Angeschlagener Pavlovic muss vor Länderspielen pausieren

Bayern-Profi Pavlovic ist ein Fixpunkt in der Planungen von Bundestrainer Nagelsmann für die Fußball-WM im Sommer. Vor den ersten Testpartien des Jahres plagen den 21-Jährigen Hüftbeschwerden.
dpa |
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Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Aleksandar Pavlovic (r) im WM-Jahr. (Archivbild)
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Aleksandar Pavlovic (r) im WM-Jahr. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa
München

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic hat vor den ersten Länderspielen im WM-Jahr eine Pause beim FC Bayern München einlegen müssen. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler zählte beim Bundesliga-Heimspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Union Berlin "wegen Hüftbeschwerden" nicht zum Kader, wie der Tabellenführer vor dem Anpfiff mitteilte. 

Bundestrainer Julian Nagelsmann versammelt den 26 Spieler umfassenden DFB-Kader am Montag im fränkischen Stammquartier in Herzogenaurach. Wie er dann mit Pavlovic planen kann, blieb zunächst offen. 

Die DFB-Auswahl tritt am kommenden Freitag zunächst in Basel gegen die Schweiz an. Der zweite WM-Test findet drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana statt. Der neunmalige Nationalspieler Pavlovic ist ein Startelf-Kandidat für die am 11. Juni beginnende WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA.

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