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"An erste Mannschaft heranführen": FC Bayern verlängert mit Abwehr-Juwel Kiala

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Cassiano Kiala.
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Sein Vertrag wird beim FC Bayern verlängert: Cassiano Kiala.
Sein Vertrag wird beim FC Bayern verlängert: Cassiano Kiala. © IMAGO

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Abwehr-Juwel Cassiano Kiala langfristig, das gab der Verein am Donnerstag bekannt. "Wir trauen Cassiano viel zu und wollen ihn kontinuierlich an unsere erste Mannschaft heranführen", sagte Sportdirektor Christoph Freund. 

Kiala wird von Mendes betreut

Man ist beim Rekordmeister überzeugt, dass vor ihm eine erfolgreiche Zukunft liegt. "Er bringt alles mit, um seinen Weg beim FC Bayern zu machen", so Freund weiter: "In der vergangenen Saison hatte er Verletzungspech – jetzt freuen wir uns auf die nächsten Schritte mit ihm."

Kiala, der von Ronaldo-Berater Jorge Mendes betreut wird, kam im Sommer 2024 aus der Jugend von Hertha BSC an den Campus. Im vergangenen Dezember feierte der 17-Jährige beim 4:0-Auswärtsieg in Heidenheim sein Profidebüt.

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