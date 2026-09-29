Alles für den Ballon d'Or: Wird Kanes Ehrgeiz zum Problem für den FC Bayern?

Harry Kane gibt auf der Zielgeraden vor der Vergabe des Ballon d'Or nochmal Vollgas und will bei der englischen Nationalmannschaft in allen vier Partien in der Startelf stehen. Der FC Bayern dürfte die Pläne mit Skepsis betrachten.

Ob er sich und dem FC Bayern damit einen Gefallen tut? Harry Kane ist offenbar fest entschlossen, vor der Vergabe des Ballon d'Or am 26. Oktober noch einmal letzte Argumente in eigener Sache zu sammeln – und das auch im Trikot der englischen Nationalmannschaft. Wie Trainer Thomas Tuchel nun verrät, hat der 33-Jährige explizit den Wunsch geäußert, während der aktuellen Länderspielperiode nicht geschont zu werden, sondern stattdessen in allen vier Partien in der Startelf stehen zu wollen.

Zum Auftakt des Viererpacks stand der Kapitän der Engländer gegen Spanien erwartungsgemäß von Beginn an auf dem Platz, konnte die 2:3-Niederlage der "Three Lions" aber nicht verhindern und verschoss zu allem Überfluss auch noch einen Elfmeter – ausgerechnet im direkten Duell mit Lamine Yamal, einem seiner Hauptkonkurrenten um den Weltfußballertitel. Eine Scharte, die der 33-Jährige in den anstehenden Länderspielen gegen Tschechien (29.9., 3.10.) und Kroatien (6.10.) unbedingt auswetzen will.

Harry Kane rutschte bei seinem Elfmeter im Nations-League-Spiel gegen Spanien aus und vergab. © IMAGO/Paul Marriott

Tuchel will keine großen Änderungen an der Startelf vornehmen

Wie Tuchel gegenüber "The Standard" erklärt, wolle Kane "unbedingt in allen vier" Spielen dieser Länderspielperiode in der Startelf stehen. Dabei lässt der ehemalige Bayern-Trainer, der den deutschen Rekordmeister im Sommer 2024 in Unfrieden verlassen hatte, durchklingen, dass er selbst keine großen Änderungen an seiner ersten Mannschaft vornehmen will.

"Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nicht rotieren", sagte Tuchel und erklärte: "Mein ideales Szenario wäre es, immer wieder anzutreten – mit mindestens sechs oder sieben Spielern aus der Startelf, denen wir vertrauen. Ihnen die Verantwortung zu übertragen und ihnen das Vertrauen spüren zu lassen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Mal sehen."

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel. © IMAGO/Mark Pain

Bei den Bayern dürften die Pläne aus dem englischen Lager nicht allzu gut ankommen. Auf den deutschen Rekordmeister warten im anstehenden Block vor der nächsten Länderspielperiode (ab 9. November) durchgehend Englische Wochen und extrem schwierige Aufgaben.

Dortmund, Arsenal, Atlético: Auf den FC Bayern wartet der Hammer-Herbst

In der Bundesliga geht es unter anderem gegen den Tabellenvierten FC Augsburg, den Dritten SC Freiburg, RB Leipzig und Spitzenreiter Borussia Dortmund, in der Champions League müssen die Münchner gegen den FC Arsenal und Atlético Madrid ran. Ein Hammer-Herbst, in dem die Bayern ihren wichtigsten Torjäger im Optimalfall fit und in Topform brauchen.

Kane selbst ist aber offenkundig fest entschlossen, vor der Vergabe des Ballon d'Or Ende Oktober in seiner Heimatstadt London noch letzte Pluspunkte für sich zu sammeln. Der Stürmer hat eine herausragende Saison in Verein und Nationalmannschaft hinter sich und gilt neben Weltmeister Yamal und Frankreich-Star Kylian Mbappé als einer der Favoriten auf die Trophäe. Mit 33 Jahren wird es für ihn womöglich die letzte Chance auf die höchste individuelle Auszeichnung im Weltfußball sein – und die will er sich nicht entgehen lassen. Ob er sich und dem FC Bayern mit diesem extremen Ehrgeiz einen Gefallen tut, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.