Der österreichische Rechtsverteidiger des FC Bayern trifft traumhaft per Hacke und hofft auf Unterstützung bei einem speziellen Titel.

Noch ein Titel für die Bayern? Schon im Januar 2026? Nein, weder das Pokal- noch das Champions-League-Finale werden bekanntlich Anfang des Jahres ausgetragen – auch die Meisterschale wird dann noch nicht vergeben – trotz der Überlegenheit der Bayern. Keine Auszeichnung für Deutschlands oder Europas Fußballer des Jahres, auch koan Ballon d'Or. Dafür: das Tor des Monats Dezember, vergeben von der Sportschau.

Laimers Traumtor

Seit Samstag einer der Kandidaten: Konrad Laimer. Nach einem punktgenauen Abschlag von Bayern-Torhüter Jonas Urbig nahm der Österreicher den Ball perfekt mit, spielte einen traumhaften Doppelpass mit Michael Olise und tunnelte VfB-Torwart Alexander Nübel per Hackentrick – kann sonst nur einer wie Lionel Messi (38). René Maric (33), einer der Assistenten von Vincent Kompany, postete nach Abpfiff auf seinem Account bei "X" (ehemals Twitter) unter einem Video von Laimers Traumtor: "Nicht sicher, ob er der Zidane der Alpen oder Laimer Yamal ist." Als Anspielung auf andere Edeltechniker neben Messi wie Barças Mega-Talent Lamine Yamal (18) oder Mittelfeld-Ikone Zinédine Zidane (53), der einst bei Juventus Turin und Real Madrid zauberte.

Alpen-Zidane

"Es ist schön, mal so ein Tor zu machen, hat großen Spaß gemacht", meinte Laimer und sagte auf die Frage, wie er denn nun genannt werden möchte, mit Nachdruck: "Alpen-Zidane!" Leiwand! Und was ist mit dem Tor des Monats? "Ihr könntet bitte alle voten", meinte Laimer mit einem Lächeln gegenüber den Journalisten, "das habe ich noch nicht gewonnen. Das Ding hätte ich gerne mal – auf jeden Fall." Sportvorstand Max Eberl sagte: "Konni hat auch mich gefragt, ob ich für ihn stimme – das muss ich jetzt wohl tun."