"Alle, die weinen, sollen mit nach Hause": Sammer mit Knallhart-Ansage zum Neuer-Hammer

Matthias Sammer, ehemaliger DFB-Sportdirektor, hat in der Debatte um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer eine klare Haltung und findet deutliche Worte.

Deutliche Worte von Matthias Sammer! Der Europameister von 1996 vertritt in der Debatte um ein mögliches DFB-Comeback von Manuel Neuer eine klare Meinung. Laut "Bild" soll Bundestrainer Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann darüber informiert haben, dass Bayerns Keeper als Nummer eins mit zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fährt.

Mitleid mit dem degradierten Baumann hat Sammer dabei nicht: "Überhaupt nicht", antwortete er bei "Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk" auf die Frage, ob ihm der Hoffenheimer leid tut. "Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen – sie werden knallhart dafür bezahlt. Der Beste muss spielen. Es gibt keine andere Prämisse."

"Sind wir bei einer Kaffeefahrt?": Sammer wird deutlich

Der 58-Jährige wurde noch deutlicher: "Man kann jetzt wieder sagen: Ja, der Beste – und das muss zur Mannschaft passen und die anderen Mitspieler sind dann möglicherweise traurig. Dann sage ich: Gleich mit zu Hause lassen! Sensibilität ist alles gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport. Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause."

Es sei vielleicht ungerecht, "aber das ist das Los", ergänzte Sammer. "Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder sind wir im Hochleistungssport, wo auch die Brutalität solcher Entscheidungen manchmal im ersten Moment für die Menschen da draußen aberwitzig erscheint?"

Ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern: Matthias Sammer © IMAGO / Sven Simon

Sammer würde Neuer-Rückkehr begrüßen

Der frühere DFB-Sportdirektor würde eine Neuer-Rückkehr begrüßen: "Das Ziel muss ja sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Ich weiß nicht, ob das in der Geschichte schon mal so war. Wir hatten großartige Torhüter – Sepp Maier und andere –, die auch sehr, sehr viel gewonnen haben. Aber Manuel Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben."

Nagelsmann hatte eine Neuer-Rückkehr zuletzt weder bestätigt noch dementiert. Er wird seinen 26er-Kader am Donnerstag (13 Uhr) in Frankfurt/Main bekannt geben.