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"Alle, die weinen, sollen mit nach Hause": Sammer mit Knallhart-Ansage zum Neuer-Hammer

Matthias Sammer, ehemaliger DFB-Sportdirektor, hat in der Debatte um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer eine klare Haltung und findet deutliche Worte.
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Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1 – auch dank Manuel Neuer
Der FC Bayern gewinnt gegen Real Madrid mit 2:1 – auch dank Manuel Neuer © IMAGO/Dennis Agyeman

Deutliche Worte von Matthias Sammer! Der Europameister von 1996 vertritt in der Debatte um ein mögliches DFB-Comeback von Manuel Neuer eine klare Meinung. Laut "Bild" soll Bundestrainer Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann darüber informiert haben, dass Bayerns Keeper als Nummer eins mit zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) fährt.

Mitleid mit dem degradierten Baumann hat Sammer dabei nicht: "Überhaupt nicht", antwortete er bei "Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk" auf die Frage, ob ihm der Hoffenheimer leid tut. "Leistungssport ist eben nicht nur Honig, Milch und Schokolade. Die müssen nicht nur ihr Mäulchen aufmachen – sie werden knallhart dafür bezahlt. Der Beste muss spielen. Es gibt keine andere Prämisse."

"Sind wir bei einer Kaffeefahrt?": Sammer wird deutlich

Der 58-Jährige wurde noch deutlicher: "Man kann jetzt wieder sagen: Ja, der Beste – und das muss zur Mannschaft passen und die anderen Mitspieler sind dann möglicherweise traurig. Dann sage ich: Gleich mit zu Hause lassen! Sensibilität ist alles gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport. Dann sollen eben alle, die weinen, mit nach Hause."

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Es sei vielleicht ungerecht, "aber das ist das Los", ergänzte Sammer. "Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder sind wir im Hochleistungssport, wo auch die Brutalität solcher Entscheidungen manchmal im ersten Moment für die Menschen da draußen aberwitzig erscheint?"

Ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern: Matthias Sammer
Ehemaliger Sportvorstand des FC Bayern: Matthias Sammer © IMAGO / Sven Simon

Sammer würde Neuer-Rückkehr begrüßen

Der frühere DFB-Sportdirektor würde eine Neuer-Rückkehr begrüßen: "Das Ziel muss ja sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Ich weiß nicht, ob das in der Geschichte schon mal so war. Wir hatten großartige Torhüter – Sepp Maier und andere –, die auch sehr, sehr viel gewonnen haben. Aber Manuel Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben."

Nagelsmann hatte eine Neuer-Rückkehr zuletzt weder bestätigt noch dementiert. Er wird seinen 26er-Kader am Donnerstag (13 Uhr) in Frankfurt/Main bekannt geben.

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4 Kommentare
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  • meingottwalter vor 19 Stunden / Bewertung:

    Das hat ja mit jammern nichts zu tun. Ist ganz einfach schlechter und mieser Stil.

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  • BlackLandy vor 20 Stunden / Bewertung:

    Sehr geehrter Herr Sammer, als Fußballspieler schätzte ich sie sehr.
    Als Fußball -Experte mit oftmals absolut wirren Analysen und Kommentaren wäre es wohl besser einfach öfters mal nichts zu sagen und sich zu hinterfragen ob das der richtige Job für sie ist.
    Keine Bange sie sind da allerdings nicht der einzige auf den das zutrifft.
    Mitleid von ihnen Herr Sammer wird den Oliver Baumann wahrscheinlich eh wenig interessieren, da sie allerdings noch nicht mal ein Anzeichen von Empathie zeigen wissen wir doch wo wir sie menschlich einzuordnen haben.
    Kurz vorab: Ich bin seit 40 Jahren treuer Bayernfan und was unser Manu bisher geleistet hat ist einfach nur überragend und Weltklasse!!!
    Zur Realität in dieser Saison.
    Manu hat in dieser Saison insg. 12 Pflichtspiele ( 10 Bundesliga 2 Champions League ) Verletzungs oder Krankeitsbedingt verpasst.
    Trauen sie ihm da tatsächlich noch Hochleistungssport zu?
    Wohl eher nicht - Top Ersatzkeeper haben wir auch zu genüge.
    Meinung Nichtexperte :-)

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  • leichte weisse vor 20 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von BlackLandy

    Der Klinsi hätte das wegmoderiert: Der Baumann ist einen Tick stärker als der Manu
    ...,,

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