Akte Säbener: Wie Magath den Shootingstar des FC Bayern auflaufen ließ
Es ist Sommer 2004. Der FC Bayern hat unter dem neuen Trainer Felix Magath die Saisonvorbereitung bereits aufgenommen. Bastian Schweinsteiger, der deutsche Shootingstar der Europameisterschaft, kehrt an die Säbener Straße zurück.
Magath schickt Schweinsteiger nach EM zu den Amateuren
Nun will er beim Rekordmeister voll angreifen. Doch dann das: Magath kennt Schweinsteiger offenbar nicht. "Wer sind Sie?", fragt er ihn. Mehr noch: Das Talent muss erstmal unter Hermann Gerland bei den Amateuren trainieren. Was dahintersteckt? Das verrät Magath zwölf Jahre später im AZ-Podcast "Akte Säbener". Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
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