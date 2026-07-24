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Akte Säbener: Wie Magath den Shootingstar des FC Bayern auflaufen ließ

Akte Säbener: Bastian Schweinsteiger kehrt im Sommer 2004 als Shootingstar der EM zurück zum FC Bayern. Doch Trainer Felix Magath will ihn offenbar nicht kennen.
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Wurde vom damaligen Bayern-Trainer Felix Magath nach der EM 2004 skurril begrüßt: Bastian Schweinsteiger.
Wurde vom damaligen Bayern-Trainer Felix Magath nach der EM 2004 skurril begrüßt: Bastian Schweinsteiger. © IMAGO

Es ist Sommer 2004. Der FC Bayern hat unter dem neuen Trainer Felix Magath die Saisonvorbereitung bereits aufgenommen. Bastian Schweinsteiger, der deutsche Shootingstar der Europameisterschaft, kehrt an die Säbener Straße zurück.

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Magath schickt Schweinsteiger nach EM zu den Amateuren

Nun will er beim Rekordmeister voll angreifen. Doch dann das: Magath kennt Schweinsteiger offenbar nicht. "Wer sind Sie?", fragt er ihn. Mehr noch: Das Talent muss erstmal unter Hermann Gerland bei den Amateuren trainieren. Was dahintersteckt? Das verrät Magath zwölf Jahre später im AZ-Podcast "Akte Säbener". Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. 

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