Achtelfinale terminiert: FC Bayern empfängt Hertha BSC im DFB-Pokal
Das Achtelfinale im DFB-Pokal wurde zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger FC Bayern trifft am 1. Dezember auf Hertha BSC. Losfee Markus Gaugisch bescherte den Münchnern bei der Auslosung ein Heimspiel.
Neben Sky überträgt auch RTL die Partie im Free-TV. Dies geht aus den am Mittwoch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Supercup
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|28.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart 5:1
|DFB-Pokal, 1. Runde
|02.09.2026, 20.45 Uhr
|VfL Osnabrück - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 2. Spieltag
|05.09.2026, 18.30 Uhr
|Schalke 04 – FC Bayern 0:0
|Champions League, 1. Spieltag
|10.09.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – FK Bodø/Glimt 5:0
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2026, 17.30 Uhr
|SV Elversberg – FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 4. Spieltag
|18.09.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin 7:0
|Bundesliga, 5. Spieltag
|10.10.2026, 15.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:2
|Champions League, 2. Spieltag
|13.10.2026, 21 Uhr
|Viking Stavanger – FC Bayern 3:3
|Bundesliga, 6. Spieltag
|17.10.2026, 18.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:1
|Champions League, 3. Spieltag
|21.10.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – FC Arsenal 2:2
|Bundesliga, 7. Spieltag
|25.10.2026, 17.30 Uhr
|SC Freiburg – FC Bayern 1:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|28.10.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Magdeburg 6:1
|Bundesliga, 8. Spieltag
|31.10.2026, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:2
|Champions League, 4. Spieltag
|03.11.2026, 21 Uhr
|Atletico Madrid – FC Bayern 0:2
|Bundesliga, 9. Spieltag
|07.11.2026, 15.30 Uhr
|FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 10. Spieltag
|20.11.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
|Champions League, 5. Spieltag
|25.11.2026, 21 Uhr
|OSC Lille – FC Bayern
|Bundesliga, 11. Spieltag
|28.11.2026, 15.30 Uhr
|Hamburger SV – FC Bayern
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|01.12.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern – Hertha BSC
|Bundesliga, 12. Spieltag
|04. - 06.12.2026
|FC Bayern – SC Paderborn
|Champions League, 6. Spieltag
|08.12.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – Slavia Prag
|Bundesliga, 13. Spieltag
|11. - 13.12.2026
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern
|Bundesliga, 14. Spieltag
|18. - 20.12.2026
|FC Bayern – Werder Bremen
|Bundesliga, 15. Spieltag
|08. - 10.01.2027
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern
|Bundesliga, 16. Spieltag
|12. - 14.01.2027
|FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga, 17. Spieltag
|15. - 17.01.2027
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern
|Champions League, 7. Spieltag
|20.01.2027, 21 Uhr
|Manchester United – FC Bayern
|Bundesliga, 18. Spieltag
|22. - 24.01.2027
|VfB Stuttgart – FC Bayern
|Champions League, 8. Spieltag
|27.01.2027, 21 Uhr
|FC Bayern – Real Betis
|Bundesliga, 19. Spieltag
|29. - 31.01.2027
|FC Bayern – Schalke 04
|Bundesliga, 20. Spieltag
|05. - 07.02.2027
|FC Bayern – SV Elversberg
|Bundesliga, 21. Spieltag
|12. - 14.02.2027
|Union Berlin – FC Bayern
|Bundesliga, 22. Spieltag
|19. - 21.02.2027
|FC Bayern – FC Augsburg
|Bundesliga, 23. Spieltag
|26. - 28.02.2027
|RB Leipzig – FC Bayern
|Bundesliga, 24. Spieltag
|02./ 03.03.2027
|FC Bayern – SC Freiburg
|Bundesliga, 25. Spieltag
|05. - 07.03.2027
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 26. Spieltag
|12. - 14.03.2027
|FC Bayern – Mainz 05
|Bundesliga, 27. Spieltag
|19. - 21.03.2027
|1. FC Köln – FC Bayern
|Bundesliga, 28. Spieltag
|02. - 04.04.2027
|FC Bayern – Hamburger SV
|Bundesliga, 29. Spieltag
|09. - 11.04.2027
|SC Paderborn – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|16. - 18.04.2027
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga, 31. Spieltag
|23. - 25.04.2027
|SV Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|07. - 09.05.2027
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 33. Spieltag
|14.05. - 16.05.2027
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|22.05.2027, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
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