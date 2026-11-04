Achtelfinale terminiert: FC Bayern empfängt Hertha BSC im DFB-Pokal

Der DFB hat das Achtelfinale im DFB-Pokal zeitgenau terminiert. Der Spielplan des FC Bayern im Überblick.

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Das Achtelfinale im DFB-Pokal wurde zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger FC Bayern trifft am 1. Dezember auf Hertha BSC. Losfee Markus Gaugisch bescherte den Münchnern bei der Auslosung ein Heimspiel.

Neben Sky überträgt auch RTL die Partie im Free-TV. Dies geht aus den am Mittwoch vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.

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Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick