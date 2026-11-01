AZ-Plus

Achtelfinal-Gegner des FC Bayern im DFB-Pokal steht fest

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Hertha BSC. Dies ergab die Auslosung am Sonntag.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Der FC Bayern möchte auch diese Saison im DFB-Pokal wieder angreifen.
Der FC Bayern möchte auch diese Saison im DFB-Pokal wieder angreifen. © IMAGO/Nordphoto/Schneider

Für den FC Bayern geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Hertha BSC. Dies ergab die Auslosung im deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Markus Gaugisch, Bundestrainer der deutschen Handballerinnen, als "Losfee". Erneut hat der Titelverteidiger ein Heimspiel zugelost bekommen. Ausgetragen wird die Partie am 1. oder 2. Dezember in der Allianz Arena. Den genauen Termin wird der DFB zeitnah bekanntgeben. 

Die Münchner hatten sich nach Zweitligist Osnabrück (4:1) in der ersten Runde am Mittwoch mit Magdeburg (6:1) gegen ein weiteres Team aus dem Fußballunterhaus durchgesetzt. Die Berliner gewannen in der zweiten Runde gegen den SSV Jeddeloh II mit 2:0, zuvor konnte die Hertha den 1. FC Saarbrücken bezwingen (4:2 n.E.) In der vergangenen Saison gewann der FC Bayern den Wettbewerb: Im Finale setzte sich der Rekordpokalsieger mit 3:0 gegen den VfB Stuttgart durch.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.