Achtelfinal-Einzug zahlt sich finanziell aus: Schon über 50 Millionen Euro für den FC Bayern

Der FC Bayern steht nach dem 2:0 gegen Royale Union Saint-Gilloise vorzeitig im Achtelfinale der Königsklasse. Das macht sich auch finanziell bezahlt.

Das erste Etappenziel ist erreicht: Joshua Kimmich (l) und Harry Kane feiern den Einzug ins Achtelfinale.

München

Die Champions League erweist sich für den FC Bayern auch in dieser Saison als sprudelnde Geldquelle. Der deutsche Rekordmeister steht nach dem 2:0 gegen Royale Union Saint-Gilloise vorzeitig im Achtelfinale.

Das erreichte Etappenziel zahlt sich auch finanziell aus. Der Bundesliga-Krösus kassiert in der Königsklasse schon jetzt mehr als 50 Millionen Euro alleine an Prämien.

FC Bayern winkt Prämie über 100 Millionen Euro

Dazu kommen noch nicht exakt zu beziffernde Einnahmen im jeweils zweistelligen Millionenbereich aus der sogenannten Wertprämie sowie den Ticketerlösen der nun mindestens fünf Heimspiele in dieser Spielzeit. Die Königsklassen-Einnahmen des deutschen Rekordmeisters dürften am Saisonende damit einmal mehr die 100-Millionen-Marke übertreffen.

Jeder der 36 Champions-League-Teilnehmer erhält aus dem Prämientopf der UEFA ein Startgeld von 18,62 Millionen Euro. 12,6 Millionen kassieren die Bayern für bislang sechs Siege in der Ligaphase. Weitere 2,1 Millionen Euro winken zum Vorrundenabschluss in der kommenden Woche bei einem Erfolg bei der PSV Eindhoven. Zwei Millionen Euro Bonus gibt es für einen Platz unter den ersten Acht der Abschlusstabelle. Und elf Millionen Euro gibt es für den Achtelfinaleinzug.

Ziel des FC Bayern: Platz zwei fast zehn Millionen Euro wert

Nach Abschluss der Ligaphase in der kommenden Woche wird es noch eine Platzierungsprämie geben. Als Tabellenzweiter würden die Bayern 9,625 Millionen Euro erhalten.

Weitere Erfolgsprämien winken den Münchnern in der K.o.-Phase: 12,5 Millionen Euro für den Einzug ins Viertelfinale, 15 Millionen Euro fürs Halbfinale. Beim Endspiel am 30. Mai in Budapest gibt es dann die Höchstprämie von 25 Millionen Euro für den Sieger und 18,5 Millionen Euro für den Verlierer. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) schüttet in der Champions League wieder fast 2,5 Milliarden Euro aus.