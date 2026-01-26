Abseits der Allianz Arena: Münchens geheime FC Bayern-Schauplätze

Vom Weinhaus Gisela, über die Säbener Straße bis zur Allianz Arena: Die 125-jährige Geschichte des FC Bayern kann an vielen Orten nachvollzogen werden. Ein neues Faltbuch zeigt die zahlreichen Plätze in der Stadt, an denen der Verein seine Spuren hinterlassen hat.

Klar, auch der Rathausbalkon spielt eine große Rolle in der Historie des FC Bayern. In über 125 Jahren wurden hier schon einige Trophäen in die Luft gehalten – und Tausende Fans feierten dabei vor dem Rathausbalkon. Wie hier, als Franz Beckenbauer den Sieg des Europapokals der Landesmeister 1974/75 feiert und das Herz der Stadt voll war mit Anhängern des Vereins.

Der FC Bayern ist seit Langem tief in der Stadtgeschichte verwurzelt – so tief, dass sich seine Geschichte oft an Orten abgespielt hat, an denen man sie zunächst gar nicht vermuten würde.

Natürlich denkt man vielleicht zuerst an die spektakuläre Allianz Arena im Münchner Norden, jenes Stadion, das in Zusammenarbeit mit dem TSV 1860 im Zuge der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft errichtet wurde.

Auch die Säbener Straße 51, das sportliche und organisatorische Zentrum des Vereins, zählt zu den bekanntesten Orten der Stadt, die mit dem FC Bayern in Verbindung stehen.

Doch derartige Stätten finden sich beinahe in jedem Stadtteil. In der Zeit, als der FC Bayern noch ein Neuling im städtischen Vereinsfußball war, spielten sich an vielen Orten in München entscheidende Kapitel seiner Entwicklung ab – Kapitel, die den Weg zu einem der größten Fußballklubs der Welt ebneten.

Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurde die Allianz Arena zusammen mit dem TSV 1860 errichtet. Heute ist die Arena in fester Hand des FC Bayern. © imago

Lange bevor die "Roten" in der Allianz Arena aufliefen, gab es zahlreiche andere Spielstätten, in denen Tore fielen und gejubelt wurde. So nutzte der FC Bayern in den 1920er-Jahren etwa den MTV-Platz an der Marbachstraße in Sendling. Zudem spielten die Bayern bekanntermaßen über vier Jahrzehnte hinweg in der Löwenhochburg Grünwalder Stadion.

Die über 125-jährige Geschichte des Vereins hat jedenfalls zahlreiche Spuren in der Stadt hinterlassen – so viele, dass die Journalistin Katharina Rieger ihnen ein eigenes Faltbuch gewidmet hat.

Seit den Anfängen in den 1940er-Jahren haben sich die Schaltzentrale und das Trainingsgelände in der Säbener Straße zu einer hochmodernen Sportanlage entwickelt. © IMAGO/Christian Schroedter

In "München Mini – Auf den Spuren des Rekordmeisters" (Volk Verlag 9,95 Euro) sind zahlreiche weitere FC-Bayern-Orte verzeichnet. Das Werk ist mit historischen Fotos ausgestattet, die Schauplätze sind nach Stadtteilen gegliedert und lassen sich zudem auf einer Karte nachvollziehen. Nicht nur FC-Bayern-Fans können sich so auf eine spannende rote Spurensuche durch München begeben.

Weinhaus Gisela: Hier wurde der FC Bayern München gegründet

Das Weinhaus Gisela zählt zu den weniger bekannten, zugleich aber historisch besonders bedeutsamen Orten des FC Bayern. In der damaligen Fürstenstraße – heute auf Höhe der Kardinal-Döpfner-Straße 4 – fand am 27. Februar 1900 die Gründungsversammlung des Vereins statt.

Elf rebellische Mitglieder der Fußballabteilung des "Männer-Turn-Vereins München von 1879" (MTV) trafen sich dort, um ihren eigenen Sportklub ins Leben zu rufen. Unter der Führung von Franz John beschlossen die Anwesenden im Weinhaus Gisela die Gründung des "Münchener Fußballklub Bayern" – ein Schritt, der den Grundstein für die lange Vereinsgeschichte legte.

Auch in den Jahren danach blieb das Weinhaus Gisela ein wichtiger Treffpunkt des jungen Vereins, etwa für Versammlungen und organisatorische Absprachen. Das historische Gebäude ist heute jedoch nicht mehr erhalten; an seiner Stelle befindet sich längst kein Gasthaus mehr, sondern ein modernes Bürogebäude.

An die besondere Bedeutung dieses Ortes erinnert heute ein Gedenkstein mit FC-Bayern-Emblem sowie einem Abdruck der Gründungsurkunde. Der Name lebt weiter: Ein "Café Gisela" existiert noch immer – im Vereinsmuseum des FC Bayern in der Allianz Arena, wo bewusst an den historischen Ursprung des Klubs erinnert wird.

Am Gründungsort des FC Bayern München, in der Kardinal-Döpfner-Straße, steht heute ein Gedenkstein. © Fotostand/Fritsch/imago

Der erste Trainingsplatz – direkt an der Isar

Bevor der FC Bayern südlich der Theresienwiese seine ersten Heimspiele austrug, hatte er seinen Trainingsplatz auf der Schyrenwiese an der heutigen Claude-Lorrain-Straße. Hier trainierten die Spieler regelmäßig und hier fand im März 1900 auch das erste offizielle Spiel statt – ein 5:2-Sieg gegen den 1. Münchner FC. Auch heute noch befindet sich auf der Schyrenwiese eine Sportanlage.

Auf der Schyrenwiese an der Isar wurde trainiert. © Daniel von Loeper

Ein großer Vereinspräsident: Ehrung für Kurt Landauer

Kurt Landauer war Präsident des FC Bayern in mehreren Phasen zwischen 1913 und 1951. Unter seiner Führung gewann der Verein 1932 seine erste Deutsche Meisterschaft.

Landauer baute den Klub auch abseits des Spielfelds auf, sorgte für gute Organisation und finanzielle Stabilität. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er 1933 vor den Nationalsozialisten nach Zürich fliehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er sich maßgeblich für das Trainingsgelände an der Säbener Straße ein.

Dort ist ihm seit 2019 ein Denkmal gewidmet. Als Bronzestatue sitzt Landauer dort, wo sein Klub dank ihm seit 70 Jahren zu Hause ist. 1961 starb Kurt Landauer im Klinikum Schwabing.

Heute sitzt Kurt Landauer als Bronzestatue mitten auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Stadion an der Leopoldstraße: Heute nur noch ein Denkmal

Ein Meilenstein der frühen FC-Bayern-Geschichte war der Fußballplatz an der Leopoldstraße in Schwabing, eine der ersten Spielstätten des Vereins. Nach der Fusion mit dem Münchner Sport Club (MSC) im Jahr 1906 zog der Klub im September 1907 in das neu errichtete Stadion auf Höhe des heutigen Parzivalplatzes. Die Anlage galt damals als eine der modernsten der Stadt und verfügte als Erste über eine überdachte Tribüne.

Das Eröffnungsspiel gewann Bayern mit 8:1 gegen den FC Wacker; beide Vereine spielten zu dieser Zeit in der regionalen Ligastruktur des Süddeutschen Fußballverbands.

Ein Freundschaftsspiel im Mai 1924 setzte den Schlusspunkt. Die Zuschauertribüne blieb noch bis in die 1960er-Jahre erhalten, bevor sie im Zuge der Erweiterung der Leopoldstraße abgetragen wurde. Heute erinnert ein Denkmal an diesen frühen Schauplatz des Fußballs.

Heute erinnert nur noch ein Denkmal an den einst hochmodernen Fußballplatz an der Leopoldstraße. © Daniel von Loeper

Der erste Präsident Franz John wohnte in der Amalienstraße

Lange bevor ein anderer berühmter Franz in die Geschichte des FC Bayern eingeht, sorgt Franz John als zentraler Akteur für die Gründung des Vereins. In der Amalienstraße 62 hatte John sowohl seine Wohnung als auch sein Fotogeschäft – ein Ort, der eng mit den Anfängen des FC Bayern verbunden ist.

Geboren wurde Franz John im brandenburgischen Pritzwalk. Nach seiner Ausbildung zum Fotografen zog er nach München, wo er sich in Schwabing niederließ, einem damals aufstrebenden Viertel mit lebendiger Kulturszene. In der Amalienstraße eröffnete John sein Atelier.

John war Mitglied der Fußballabteilung des Männer-Turn-Vereins München von 1879 (MTV). Als es dort zu Spannungen über die Zukunft des Fußballs kam, ergriff er die Initiative: Am 27. Februar 1900 führte Franz John die Abspaltung der Fußballer an und wurde zum ersten Präsidenten des neu gegründeten Fußball-Club Bayern München gewählt. Bis 1903 blieb er an der Spitze des Vereins, bevor er nach Brandenburg zurückkehrte.

Von seiner Adresse in der Amalienstraße aus, organisierte er Vereinsangelegenheiten, kümmerte sich um Mitgliederfragen und trieb die Entwicklung des FC Bayern voran. Heute erinnert an diesem Ort nichts mehr unmittelbar an Johns Wirken. Trotzdem zählt die Amalienstraße 62 zu den stillen, aber bedeutenden Schauplätzen der Vereinsgeschichte.

Franz John war der erste Präsident des FC Bayern. © imago

FC Bayern World in der City: Fassade erinnert an einstigen Hauptsitz

Nicht in der legendären Säbener Straße, sondern mitten in der Stadt – in der Weinstraße 14 – befand sich lange die Geschäftsstelle des FC Bayern. Der Hauptsitz wurde während eines Bombenangriffs zerstört. Wie das Gebäude einst ausgesehen haben könnte, zeigt jedoch einer der neuesten FC-Bayern-Orte in der Stadt.

Die Fassade der FC Bayern World in der Weinstraße 7 ist an die Stuckfassaden der Münchner Altstadt des 19. Jahrhunderts angelehnt. Der Flagship-Store wurde 2020 eröffnet.