Abschieds-Post von Torwarttrainer Tapalovic: Seitenhieb gegen Nagelsmann?

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Torwart- und Cheftrainer des FC Bayern sollen einer der Hauptgründe für das Aus von Tapalovic gewesen sein. Sein Abschieds-Post auf Instagram lässt in dieser Hinsicht nun zumindest Interpretationsspielraum offen...

München - Die Zeit von Toni Tapalovic beim FC Bayern hat ein plötzliches Ende gefunden. Nachdem die "Bild" zuerst vom Aus des Torwarttrainers berichtet hatte, folgte wenig später die Bestätigung des FC Bayern. Der 42-Jährige wurde demnach am Montag "mit sofortiger Wirkung" freigestellt.

"Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit" seien ausschlaggebend für das Tapalovic-Ende beim deutschen Rekordmeister gewesen, teilte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der äußerst knapp und sachlich gehaltenen Pressemitteilung mit.

Differenzen zwischen Tapalovic und Nagelsmann

Besagte Differenzen soll es vor allem mit Cheftrainer Julian Nagelsmann gegeben haben. Der "Bild" zufolge soll der Torwarttrainer und Neuer-Vertraute Probleme damit gehabt haben, Anweisungen von Nagelsmann zu befolgen.

Angesprochen auf die Personalie gab sich Nagelsmann am Montag auf der Pressekonferenz noch etwas bedeckt: "Es ist immer wichtig, zu allen Trainern in deinem Team ein gutes Verhältnis zu haben. Es ist wichtig, dass jeder seinen Beitrag leistet und seine Verantwortungsbereiche kennt. Da kann auch ein Torwarttrainer Dinge verbessern." Da wusste der Trainer wohl schon, was nur wenige Stunden später folgen sollte.

Tapalovic: Bayern-Aus kam "überraschend"

Tapalovic selbst hat nicht mit seiner Entlassung gerechnet, seine Zeit beim FC Bayern sei "heute überraschend" geendet, wie er in seinem Abschieds-Post auf Instagram schrieb. Ein Post, der auch Aufschluss über das angespannte Verhältnis zwischen Tapalovic und Nagelsmann geben könnte.

Denn: Bei den zehn angefügten Bildern ist Tapalovic unter anderem mit Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Niko Kovac und Hansi Flick zu sehen. All jenen Trainern also, mit denen er in seinen elfeinhalb Jahren beim FC Bayern zusammenarbeitet hat. Ein Coach fehlt auf den Bildern jedoch: Sein (nicht mehr) aktueller Kollege im Trainerteam, Julian Nagelsmann.

Versehen oder bewusster Seitenhieb? Das weiß wohl nur der entlassene Torwarttrainer selbst...