50 Jahre Olympiapark: FC Bayern und TSV 1860 tragen Legendenspiel aus

Am 23. Oktober soll das Legendenderby im Olympiastadion stattfinden. Tickets sind ab sofort erhältlich.

München - Darauf haben die Fußballfans in München lange gewartet! Endlich spielen der FC Bayern und der TSV 1860 wieder gegeneinander – wenn auch nicht in den aktuellen Profibesetzungen, sondern als Legendenspiel. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstagvormittag mit.

Demnach soll es am 23. Oktober unter dem Motto "München vereint" ein Derby im Münchner Olympiastadion geben. Grund ist der 50. Geburtstag des Münchner Olympiaparks.

FC Bayern gegen TSV 1860 im Olympiastadion

Mit dabei sein wird unter anderem FC Bayern-Legende Giovane Elber. "Wir freuen uns sehr auf dieses besondere Spiel im Olympiastadion. Das Duell FC Bayern gegen den TSV 1860 hat eine riesige Tradition und begeistert die Fans seit Generationen", wird der Brasilianer in der Mitteilung der Bayern zitiert.

"Es ist schön, dass unsere Legenden-Mannschaften anlässlich des Jubiläums 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in diesem einzigartigen Stadion gegeneinander antreten. Im Olympiastadion wurde Fußballgeschichte geschrieben, es ist etwas Besonderes und weltweit berühmt. Wir hoffen, dass viele Fans zu diesem Spiel kommen werden und versprechen, dass wir alles geben werden, um ihnen beste Unterhaltung zu bieten."

Auch Marion Schöne, Geschäftsführerin des Olympiaparks, freut sich. Sie habe sich ein Spiel der beiden Münchner Traditionsvereine sehr gewünscht. "Der Fußball [hat] den Olympiapark über 33 Jahre mitgeprägt. Er hat Millionen Fans mit großen Begegnungen begeistert und den Fans einzigartige Momente und Erlebnisse bereitet. Umso mehr freue ich mich, dass wir diese Fußballhistorie, an der der FC Bayern und der TSV 1860 maßgeblich mitgeschrieben haben, nun im Herbst gemeinsam feiern können."

Karten ab sofort erhältlich

Anpfiff ist am 23.10. um 14.45 Uhr, gespielt wird zweimal 35 Minuten. Der Ticket-Erlös kommt gemeinnützigen Organisationen zugute.

Karten sind ab sofort bei München Ticket erhältlich. Kinder zwischen 6 und 18 Jahren zahlen 10 Euro, Erwachsene 19,72 Euro (Sitzplatz). Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder gibt es zu 50 Euro, Kinder unter sechs Jahren haben freien Zutritt.