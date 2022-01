4:1-Sieg gegen die Hertha - und die Bayern foppen Torlos-Lewy

Die pure Münchner Dominanz: Der Rekordmeister lässt der Hertha keine Chance - auch ohne einen Treffer von Weltfußballer Lewandowski. Kimmich im Spaß: "Haben ihn auch in der Kabine getadelt."

Berlin - So läuft's Business: Borussia Dortmund liefert ab, mal überzeugend, mal weniger überzeugend, gewinnt jedoch die Spiele und motiviert damit den FC Bayern, der tags darauf nachlegen muss.

Wie am letzten Wochenende, als der BVB mit 5:1 gegen Freiburg gewann und die Bayern mit einem 4:0 in Köln nachzogen, so auch an diesem: Nach dem 3:2 der Dortmunder am Samstagnachmittag bei der TSG Hoffenheim ließen die Münchner am Sonntagnachmittag bei Hertha BSC im Berliner Olympiastadion ein souveränes 4:1 folgen.

Bayern mit Offensiv-Feuerwerk - Lewandowski bleibt trotzdem torlos

Corentin Tolisso, dem zuvor bereits ein Treffer vom Videoschiedsrichter wegen Abseits aberkannt worden war, Thomas Müller, Leroy Sané und Serge Gnabry erzielten die Treffer bei einem Gegentor von Jürgen Ekkelenkamp. Ein Pflichtsieg - und fertig war der neue, alte Vorsprung an der Tabellenspitze von sechs Punkten auf Verfolger BVB.

Und das, man lese und staune, ohne ein Tor von Fifa-Weltfußballer Robert Lewandowski, der zwei gute Gelegenheiten verstreichen ließ. Mini-Krise? Viel Frust? "Wir sind froh, dass wir auch mal ein Spiel ohne ein Tor von Lewy überstehen können, das stimmt uns hoffnungsvoll", meinte Müller süffisant, während Joshua Kimmich witzelte: "Wir sind schon ein bisschen sauer, haben ihn auch in der Kabine getadelt." Kimmich lachte und fügte hinzu: "Bei einem 4:0 muss er sich nicht eintragen. Es ist wichtig, dass er bei einem 1:0 wieder das entscheidende Tor macht."

Nagelsmann: Lewandowski wurden zwei Tore "weggenommen"

Ob Lewandowski, der bei 23 Saisontoren verharrt und in den letzten vier Liga-Spielen sieben Mal getroffen hatte, diesen Spaß versteht? "Kann ich mir nicht so vorstellen", meinte Trainer Julian Nagelsmann, "er trifft schon gerne. Es gab zwei Situationen, in denen er den Ball kriegen muss. Dann macht er zwei Tore, die wurden ihm in Anführungszeichen weggenommen. Dann ist er schon ein bisschen stinkig, aber das zeichnet ihn aus. Er hat diesen Ehrgeiz, deswegen ist er der beste Stürmer der Welt, weil er einfach so ist wie er ist."

Zu- oder Abgänge im Kader noch in diesem Winter-Transferfenster (bis 31. Januar) schloss Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic in Berlin aus - also wird auch kein neuer Mittelstürmer gekauft. War ein Witz, Lewy!

Vor den 3000 zugelassenen Zuschauern in der riesigen Frost-Schüssel Olympiastadion (aber, hört, hört: engagiert wurde extra ein DJ, der vor der Ostkurve hippe Beats auflegte) entwickelte sich eine einseitige Partie. Der Tabellenführer spielte Fußball, der Abstiegskandidat, der noch am Aus im Pokal-Achtelfinale gegen Stadtrivale Union (2:3) zu knabbern hat, arbeitete Fußball. Mit einzelnen konterartigen Vorstößen. Mehr Hertha war nicht. Allein in der ersten Hälfte hatte Bayern 16:2 Torschüsse.

Nach Nacht auf der Rollbahn: Bayern fliegt anderen Flughafen an

Nach dem Spiel ging's für die Bayern übrigens nicht zum im Oktober 2020 eröffneten Berliner Flughafen BER, sondern in die Provinz ins 45 km entfernten Schönhagen. Von dort flog der Tross der Münchner mit zwei Propellermaschinen nach Hause. Wohl der Hintergrund: Die Posse aus dem Februar 2021, als man nach dem 1:0 bei Hertha an einem Freitagabend aufgrund einer um wenige Minuten verpassten, fehlenden Starterlaubnis (Nachtflugverbot ab Mitternacht) einige Stunden im Flieger verbringen musste und die Vorbereitung auf die Fifa-Klub-WM in Katar gestört wurde. Der damalige Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge tobte, fühlte sich "total verarscht".

Den Hauptstadt-Flughafen wollte man also diesmal nicht anfliegen. Nagelsmann, damals noch nicht dabei, sagte am Sonntagabend: "Kann schon sein, dass es damit zusammenhängt. Ich habe nur gemerkt, dass wir am Samstag einen relativ kleinen Flughafen angeflogen sind und der Flieger scharf bremsen musste. Also dachte ich: Haben sie die Rollbahn verkürzt? Nein, ich mache mir da keine großartigen Gedanken darüber. Ich steige in den Bus ein und dort wieder aus, wo er anhält, dann fliege ich heim. Ich schaue nur, ob ich meinen Koffer und meinen Rucksack dabeihabe."