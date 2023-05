4 x 2 Tickets für das Spiel FC Bayern gegen Schalke 04 zu gewinnen

Am Samstag empfängt der FC Bayern in der Bundesliga Schalke 04. Acht AZ-Leser sind gratis dabei. Jetzt mitmachen und Tickets gewinnen!

10. Mai 2023 - 12:39 Uhr

Die Serie darf nicht reißen. Zehn Mal in Folge hat der FC Bayern die Meisterschaft geholt, jetzt geht es für das Team von Thomas Tuchel darum, die elfte einzufahren. Dafür dürfen sich die Bayern als Tabellenführer keinen Ausrutscher gegen wiedererstarkte Schalker leisten. Der FC Bayern empfängt am Samstag (15.30 Uhr) die Königsblauen in der Allianz Arena.

Tickets für das Spiel gegen Schalke 04 gewinnen

Und das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leser, können live und kostenlos dabei sein: Die AZ und Bayern-Sponsor Paulaner verlosen 4 x 2 Eintrittskarten (der Kategorie 1) für dieses Aufeinandertreffen.