2:2 in Ingolstadt: Lawrence sichert Bayern II das Remis

Mit Martin Demichelis und Danny Schwarz erstmals an der Seitenlinie hat der Bayern II den Negativlauf von vier Niederlagen in Serie beendet.

Voller Körpereinsatz: Bayern-Spieler Jamie Lawrence bleibt nach seinem späten Treffer zum 2:2-Ausgleich in Ingolstadt verletzt liegen.

Ingolstadt/München - Am Ende überschlugen sich dann die Ereignisse - und Drittligist FC Bayern II kam mit dem 2:2 (0:0) beim FC Ingolstadt zu einem späten Unentschieden.

Während der Tabellendritte den Patzer von Hansa Rostock (0:2 gegen Magdeburg) nicht nutzen konnte, weiter auf dem Relegationsplatz verharrt und zugleich an Vorsprung auf den Vierten TSV 1860 (3:2 gegen Verl) einbüßte, holten die Bayern-Amateure wichtige Punkte im Kampf gegen den drohenden Abstieg.

Jamie Lawrence trifft zum wichtigen 2:2

Nach einer torlosen und ausgeglichenen ersten Halbzeit ohne klare Torchancen fielen die Treffer nach Wiederbeginn, drei davon in der heißen Schlussphase.

Mann des Tages bei den Gästen war Jamie Lawrence, der in der Nachspielzeit eine von Armindo Sieb verlängerte Flanke von Sarpreet Singh am zweiten Pfosten über die Linie drückte (90.+2). Dabei verletzte sich der Bayern-Spieler wohl leicht am Oberschenkel.

Remis zum Einstand von Demichelis/Schwarz

Der FC Ingolstadt war durch Caniggia Elva (75.) und Fatih Kaya (90.) zweimal in Führung gegangen. Für den FC Bayern II erzielte Sarpreet Singh per verwandeltem Handelfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich (86.).