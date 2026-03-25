Michael Olise ist mit seinen Weltklasse-Leistungen in den Fokus vieler Topclubs gerückt. Es wird schon über mögliche Angebote spekuliert. Die Haltung des FC Bayern ist klar.

München

Nach den Weltklasse-Auftritten von Bayern-Star Michael Olise wird über irre Ablösesummen spekuliert. Laut Medien soll der FC Liverpool bereit sein, 200 Millionen Euro für den Franzosen zu zahlen. Real Madrid als Münchner Viertelfinal-Gegner in der Champions League soll angeblich ein Angebot von 165 Millionen Euro vorbereiten. "Michael hat bei uns einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel – wir sind entspannt", sagte Sportvorstand Max Eberl der "Sport Bild". Auch Manchester City soll Interesse haben.

FC Bayern will sich mit möglichen Angeboten nicht auseinandersetzen

Der Flügelspieler war im Sommer 2024 von Crystal Palace für rund 50 Millionen Euro zum deutschen Fußball-Rekordmeister gewechselt. Dort läuft der Vertrag des 24-Jährigen bis zum 30. Juni 2029. "Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Olise, der in der Mixed Zone nach den Spielen selbst nicht spricht, soll sich sehr wohl in München fühlen. Der Verein plant noch lange mit ihm und wird rechtzeitig eine mögliche Verlängerung angehen. Eile gibt es hier aber nicht.

Die Münchner Bosse sollen sich einig sein, dass man sich mit spekulierten Angeboten erst gar nicht auseinandersetzen will. "Daran verschwenden wir keinen Gedanken", sagte Eberl. "Er ist ein Spieler des FC Bayern und hat hier alle Möglichkeiten, die sich Top-Spieler wünschen. Wir wollen mit ihm die Zukunft gestalten." Olise zählt mit seinen Weltklasse-Leistungen auch zum Kandidatenkreis für den Ballon d’Or.

Eberl über Olise: "Für ihn gibt es kein Limit"

"Solche Spieler brauchen wir beim FC Bayern. Seine Entwicklung zeigt einmal mehr, was man beim FC Bayern alles erreichen kann. Für einen Spieler wie ihn gibt es kein Limit – wir trauen ihm alles zu", sagte Eberl.

Bayern-Sportvorstand Eberl ist entspannt. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Auf den angeblichen Interessenten Real Madrid treffen die Münchner am 7. und 15. April im Viertelfinale der Champions League. "Wir spielen um Titel, und das ist das Wichtigste für solche Ausnahmespieler", sagte Dreesen. "Da gibt es nicht so viele Vereine, und wir sind sicherlich einer derjenigen, die das können. Deswegen bin ich total sicher, dass Michael weiß, was er an uns hat."