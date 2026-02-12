2:0 gegen Leipzig im DFB-Pokal: Sechsmal Note 4 für die Bayern

Der FC Bayern steht nach einem 2:0 gegen RB Leipzig im Halbfinale des DFB-Pokals. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Der nächste Schritt in Richtung Berlin ist gemacht, wenn auch mühsig. Der FC Bayern gewinnt das Pokalduell am Mittwochabend gegen RB Leipzig mit 2:0 und steht damit im Halbfinale. Die Münchner in der Einzelkritik.

Upamecano gegen RB Leipzig ordentlich gefordert

MANUEL NEUER - NOTE 3: Die Nummer eins der Münchner musste seine Reflexe lange nicht unter Beweis stellen. Parierte in der 35. Minute dann aber stark gegen David Raum, lenkte den Schuss aus kurzer Distanz mit der Pranke über sein Gehäuse.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Gegen den Ex-Klub ordentlich gefordert. Der Franzose behielt aber vor allem in den Laufduellen meist die Überhand gegen die Gäste aus Sachsen. Ansonsten für die Spieleröffnung des FC Bayern zuständig.

JONATHAN TAH - NOTE 4: Das Geburtstagskind wurde von Leipzigs Pressing unter Druck gesetzt, löste es nicht immer souverän. Beim Abseitstreffer von Christoph Baumgartner (4.) im Glück, der Innenverteidiger war deutlich zu passiv.

Hatte gegen RB Leipzig ordentlich zu tun: Jonathan Tah. © IMAGO

Davies hat gegen Leipzig ordentlich Probleme

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Bekam den Vorzug vor Konrad Laimer, der nach seinem Muskelfaserriss langsam an die erste Elf herangeführt werden soll. Der Kroate machte seine Aufgabe gewohnt solide. Defensiv stabil, in der Offensive immer wieder beteiligt. Holte den Strafstoß zur Bayern-Führung nach einem starken Lauf in die Tiefe heraus.

ALPHONSO DAVIES - NOTE 4: Hatte gegen RB ordentlich Probleme gegen den Ball. Oft zu lasch im Zweikampfverhalten, nicht so gedankenschnell. Auch nach vorne kamen nur wenige Impulse vom Kanadier.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Nicht der Lenker und Denker, den man eigentlich kennt. Spulte zwar seine Kilometer ab, brachte aber seine Teamkollegen mehrmals mit ungenauen Bällen in unnötige Drucksituationen. Nach vorne kaum Ideen.

Nicht so stark wie sonst: Joshua Kimmich. © IMAGO

Olise mit Traum-Assist für Díaz

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 4: Balleroberer des FC Bayern, zweikampfstark. Teilweise allerdings etwas zu rustikal. Hatte Glück, dass er ohne Verwarnung davonkam. Kimmich rettete ihn Mitte der zweiten Hälfte vor einem Kopfstoßversuch. Sorgte vor der Pause für einen Wachmacherschuss aus der zweiten Reihe, Leipzig Pokal-Keeper Maarten Vandevoordt hielt stark.

MICHAEL OLISE - NOTE 2: Zerlegte Leipzig im letzten Aufeinandertreffen nahezu im Alleingang, kam beim 5:1-Sieg auf vier Scorerpunkte. Auch diesmal der auffälligste Münchner. Forderte seine Mitspieler in Druckphasen der Gäste auf, rauszurücken. Offensiv mit starken Tiefenläufen und Dribblings. Dazu ein Traumpass zum 2:0 von Offensivpartner Dìaz.

SERGE GNABRY - NOTE 4: Der Flügelflitzer arbeitete mit nach hinten, nach vorne aber weitgehend blass. Vor allem in der ersten Hälfte mit einigen Ballverlusten und ungenauen Pässen. Lichtblick: Er hatte in der 58. Minute die Führung auf dem Schlappen.

Traf zur Münchner Führung: Harry Kane. © IMAGO

Kane eiskalt vom Punkt aber nicht so eiskalt wie sonst

LUIS DÍAZ - NOTE 3: Der Man of the Match vom Wochenende kam nur schwer ins Spiel, wurde von Leipzigs Ridle Baku lange ausgeschaltet. In der 67. Minute dann aber da: Der Kolumbianer schob den Traumpass von Olise schlitzohrig ins Tor der Gäste.

HARRY KANE - NOTE 4: In dieser Bundesliga-Saison hat er schon viermal (!) gegen die Roten Bullen getroffen, nun legte er im Pokal nach. Versenkte den Strafstoß (64.) gewohnt souverän. Ansonsten aber nicht so eiskalt und gedankenschnell wie sonst. Der Stürmer hätte schon davor mehrmals für die Führung sorgen können, agierte teils aber ein bisserl schludrig.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Kam für Stanisic, sollte absichern. Der Österreicher erledigte seine Aufgabe solide.

Musiala erneut nur Joker

JAMAL MUSIALA - NOTE 3: Das Zauberfüßchen kam wie schon beim 5:1 gegen die TSG Hoffenheim nur von der Bank, ohne Wow-Momente.

LEON GORETZKA und HIROKI ITO kamen zu spät für eine Bewertung.