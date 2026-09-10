2. Runde des DFB-Pokals terminiert: FC Bayern im Free-TV gegen Magdeburg

Der DFB hat die 2. Runde im DFB-Pokal zeitgenau terminiert. Der FC Bayern empfängt an einem Mittwochabend den 1. FC Magdeburg. Hier gibt es den Spielplan der Münchner im Überblick.

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Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal wurden zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger FC Bayern trifft am 28. Oktober auf den 1. FC Magdeburg. Losfee Bastian Schweinsteiger bescherte den Münchnern bei der Auslosung ein Heimspiel.

Neben Sky überträgt auch die ARD die Partie im Free-TV. Dies geht aus den am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.

Das ZDF überträgt am Tag zuvor das Aufeinandertreffen des BVB mit Ligakonkurrent Werder am 27. Oktober (20.45 Uhr).

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Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick