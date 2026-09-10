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2. Runde des DFB-Pokals terminiert: FC Bayern im Free-TV gegen Magdeburg

Der DFB hat die 2. Runde im DFB-Pokal zeitgenau terminiert. Der FC Bayern empfängt an einem Mittwochabend den 1. FC Magdeburg. Hier gibt es den Spielplan der Münchner im Überblick.
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Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/MIS

Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal wurden zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger FC Bayern trifft am 28. Oktober auf den 1. FC Magdeburg. Losfee Bastian Schweinsteiger bescherte den Münchnern bei der Auslosung ein Heimspiel.

Neben Sky überträgt auch die ARD die Partie im Free-TV. Dies geht aus den am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.

Das ZDF überträgt am Tag zuvor das Aufeinandertreffen des BVB mit Ligakonkurrent Werder am 27. Oktober (20.45 Uhr). 

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Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Wettbewerb Datum, Uhrzeit Spiel, Ergebnis
Supercup 22.08.2025, 20.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 1. Spieltag 28.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – VfB Stuttgart 5:1
DFB-Pokal, 1. Runde 02.09.2026, 20.45 Uhr VfL Osnabrück - FC Bayern 1:4
Bundesliga, 2. Spieltag 05.09.2026, 18.30 Uhr Schalke 04 – FC Bayern 0:0
Champions League, 1. Spieltag 10.09.2026, 21 Uhr FC Bayern – FK Bodø/Glimt 
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2026, 17.30 Uhr SV Elversberg – FC Bayern
Bundesliga, 4. Spieltag 18.09.2026, 20.30 Uhr FC Bayern – Union Berlin
Bundesliga, 5. Spieltag 09. - 11.10.2026 FC Augsburg – FC Bayern
Champions League, 2. Spieltag 13.10.2026, 21 Uhr Viking Stavanger – FC Bayern
Bundesliga, 6. Spieltag 16. - 18.10.2026 FC Bayern – RB Leipzig
Champions League, 3. Spieltag 21.10.2026, 21 Uhr FC Bayern – FC Arsenal
Bundesliga, 7. Spieltag 23. - 25.10.2026  SC Freiburg – FC Bayern
DFB-Pokal, 2. Runde 28.10.2026, 20.45 Uhr FC Bayern – 1. FC Magdeburg
Bundesliga, 8. Spieltag 30.10. - 01.11.2026  FC Bayern – Borussia Dortmund
Champions League, 4. Spieltag 03.11.2026, 21 Uhr Atletico Madrid – FC Bayern
Bundesliga, 9. Spieltag 06. - 08.11.2026 FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 10. Spieltag 20. - 22.11.2026 FC Bayern – 1. FC Köln
Champions League, 5. Spieltag 25.11.2026, 21 Uhr OSC Lille – FC Bayern
Bundesliga, 11. Spieltag 27. - 29.11.2026  Hamburger SV – FC Bayern
Bundesliga, 12. Spieltag 04. - 06.12.2026  FC Bayern – SC Paderborn
Champions League, 6. Spieltag 08.12.2026, 21 Uhr FC Bayern – Slavia Prag
Bundesliga, 13. Spieltag 11. - 13.12.2026  TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern
Bundesliga, 14. Spieltag 18. - 20.12.2026  FC Bayern – Werder Bremen
Bundesliga, 15. Spieltag 08. - 10.01.2027 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern
Bundesliga, 16. Spieltag 12. - 14.01.2027 FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga, 17. Spieltag 15. - 17.01.2027 Eintracht Frankfurt – FC Bayern
Champions League, 7. Spieltag 20.01.2027, 21 Uhr Manchester United – FC Bayern
Bundesliga, 18. Spieltag 22. - 24.01.2027 VfB Stuttgart – FC Bayern
Champions League, 8. Spieltag 27.01.2027, 21 Uhr FC Bayern – Real Betis
Bundesliga, 19. Spieltag 29. - 31.01.2027 FC Bayern – Schalke 04
Bundesliga, 20. Spieltag 05. - 07.02.2027 FC Bayern – SV Elversberg
Bundesliga, 21. Spieltag 12. - 14.02.2027 Union Berlin – FC Bayern
Bundesliga, 22. Spieltag 19. - 21.02.2027 FC Bayern – FC Augsburg
Bundesliga, 23. Spieltag 26. - 28.02.2027 RB Leipzig – FC Bayern
Bundesliga, 24. Spieltag 02./ 03.03.2027 FC Bayern – SC Freiburg
Bundesliga, 25. Spieltag 05. - 07.03.2027 Borussia Dortmund – FC Bayern
Bundesliga, 26. Spieltag 12. - 14.03.2027 FC Bayern – Mainz 05
Bundesliga, 27. Spieltag 19. - 21.03.2027 1. FC Köln – FC Bayern
Bundesliga, 28. Spieltag 02. - 04.04.2027 FC Bayern – Hamburger SV
Bundesliga, 29. Spieltag 09. - 11.04.2027 SC Paderborn – FC Bayern
Bundesliga, 30. Spieltag 16. - 18.04.2027 FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
Bundesliga, 31. Spieltag 23. - 25.04.2027 SV Werder Bremen – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 07. - 09.05.2027  FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 
Bundesliga, 33. Spieltag 14.05. - 16.05.2027 Bayer Leverkusen – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 22.05.2027, 15.30 Uhr FC Bayern – Eintracht Frankfurt
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17 Kommentare
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  • Knoedel am 06.09.2024 07:22 Uhr / Bewertung:

    Warum erscheinen Kommentare von 2023 wenn es hier um die Saison 2024/25 geht?
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Die "alten" Kommentare bezogen sich auf die Vorsaison.

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  • Himbeer-Toni am 06.09.2024 18:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Sparmaßnahmen!

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  • Analyst am 07.11.2025 11:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Hast du nicht den Roten Balken in der Headline nicht gesehen ,das steht Update“,dieses kann noch 5 Jahre so weiterlaufen.

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