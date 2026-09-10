2. Runde des DFB-Pokals terminiert: FC Bayern im Free-TV gegen Magdeburg
Die Zweitrundenspiele im DFB-Pokal wurden zeitgenau angesetzt. Titelverteidiger FC Bayern trifft am 28. Oktober auf den 1. FC Magdeburg. Losfee Bastian Schweinsteiger bescherte den Münchnern bei der Auslosung ein Heimspiel.
Neben Sky überträgt auch die ARD die Partie im Free-TV. Dies geht aus den am Donnerstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) bekannt gegebenen Ansetzungen hervor.
Das ZDF überträgt am Tag zuvor das Aufeinandertreffen des BVB mit Ligakonkurrent Werder am 27. Oktober (20.45 Uhr).
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Supercup
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|Borussia Dortmund - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|28.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart 5:1
|DFB-Pokal, 1. Runde
|02.09.2026, 20.45 Uhr
|VfL Osnabrück - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 2. Spieltag
|05.09.2026, 18.30 Uhr
|Schalke 04 – FC Bayern 0:0
|Champions League, 1. Spieltag
|10.09.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – FK Bodø/Glimt
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2026, 17.30 Uhr
|SV Elversberg – FC Bayern
|Bundesliga, 4. Spieltag
|18.09.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 5. Spieltag
|09. - 11.10.2026
|FC Augsburg – FC Bayern
|Champions League, 2. Spieltag
|13.10.2026, 21 Uhr
|Viking Stavanger – FC Bayern
|Bundesliga, 6. Spieltag
|16. - 18.10.2026
|FC Bayern – RB Leipzig
|Champions League, 3. Spieltag
|21.10.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – FC Arsenal
|Bundesliga, 7. Spieltag
|23. - 25.10.2026
|SC Freiburg – FC Bayern
|DFB-Pokal, 2. Runde
|28.10.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Magdeburg
|Bundesliga, 8. Spieltag
|30.10. - 01.11.2026
|FC Bayern – Borussia Dortmund
|Champions League, 4. Spieltag
|03.11.2026, 21 Uhr
|Atletico Madrid – FC Bayern
|Bundesliga, 9. Spieltag
|06. - 08.11.2026
|FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 10. Spieltag
|20. - 22.11.2026
|FC Bayern – 1. FC Köln
|Champions League, 5. Spieltag
|25.11.2026, 21 Uhr
|OSC Lille – FC Bayern
|Bundesliga, 11. Spieltag
|27. - 29.11.2026
|Hamburger SV – FC Bayern
|Bundesliga, 12. Spieltag
|04. - 06.12.2026
|FC Bayern – SC Paderborn
|Champions League, 6. Spieltag
|08.12.2026, 21 Uhr
|FC Bayern – Slavia Prag
|Bundesliga, 13. Spieltag
|11. - 13.12.2026
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern
|Bundesliga, 14. Spieltag
|18. - 20.12.2026
|FC Bayern – Werder Bremen
|Bundesliga, 15. Spieltag
|08. - 10.01.2027
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern
|Bundesliga, 16. Spieltag
|12. - 14.01.2027
|FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga, 17. Spieltag
|15. - 17.01.2027
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern
|Champions League, 7. Spieltag
|20.01.2027, 21 Uhr
|Manchester United – FC Bayern
|Bundesliga, 18. Spieltag
|22. - 24.01.2027
|VfB Stuttgart – FC Bayern
|Champions League, 8. Spieltag
|27.01.2027, 21 Uhr
|FC Bayern – Real Betis
|Bundesliga, 19. Spieltag
|29. - 31.01.2027
|FC Bayern – Schalke 04
|Bundesliga, 20. Spieltag
|05. - 07.02.2027
|FC Bayern – SV Elversberg
|Bundesliga, 21. Spieltag
|12. - 14.02.2027
|Union Berlin – FC Bayern
|Bundesliga, 22. Spieltag
|19. - 21.02.2027
|FC Bayern – FC Augsburg
|Bundesliga, 23. Spieltag
|26. - 28.02.2027
|RB Leipzig – FC Bayern
|Bundesliga, 24. Spieltag
|02./ 03.03.2027
|FC Bayern – SC Freiburg
|Bundesliga, 25. Spieltag
|05. - 07.03.2027
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 26. Spieltag
|12. - 14.03.2027
|FC Bayern – Mainz 05
|Bundesliga, 27. Spieltag
|19. - 21.03.2027
|1. FC Köln – FC Bayern
|Bundesliga, 28. Spieltag
|02. - 04.04.2027
|FC Bayern – Hamburger SV
|Bundesliga, 29. Spieltag
|09. - 11.04.2027
|SC Paderborn – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|16. - 18.04.2027
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga, 31. Spieltag
|23. - 25.04.2027
|SV Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|07. - 09.05.2027
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 33. Spieltag
|14.05. - 16.05.2027
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|22.05.2027, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
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