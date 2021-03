1:2-Niederlage in Meppen: FC Bayern II immer tiefer in der Abstiegszone

Der FC Bayern II wird immer näher an die Abstiegsplätze durchgereicht. Am Sonntag setzte es beim SV Meppen ein 1:2 - es war die dritte Niederlage in Folge.

21. März 2021 - 15:39 Uhr | AZ

Die kleinen Bayern mussten sich am Sonntag dem SV Meppen geschlagen geben. © IMAGO / Werner Scholz

Meppen - Der FC Bayern II ist nur noch zwei Punkte von den Abstiegsplätzen in der 3. Liga entfernt. Am Sonntag musste sich das Team von Trainer Holger Seitz beim SV Meppen 1:2 geschlagen geben. Steffen Puttkammer (45.+3/72.) erzielte die Tore für die Meppener. Der Ex-Hamburger Jann-Fiete Arp (59., Foulelfmeter) markierte den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. FC Bayern: Nur ein Sieg aus den letzten acht Spielen Für die Bayern ist es bereits die dritte Niederlage in Folge, von den vergangenen acht Partien konnte der Vorjahres-Meister nur ein einziges für sich entscheiden. Mit 33 Punkten belegen die Münchner nun Platz 15 in der 3. Liga, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nur noch zwei Zähler.