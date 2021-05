1:1 in Wolfsburg: FC Bayern-Frauen auf Kurs Meisterschaft

Der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht und Titelverteidiger VfL Wolfsburg auf Distanz gehalten. Das Team von Trainer Jens Scheuer trennte sich am Sonntag in Wolfsburg im direkten Duell 1:1 (1:0) von den Niedersächsinnen. Sydney Lohmann brachte die Gäste aus Süddeutschland in der 34. Minute in Führung. Ewa Pajor glich in der Schlussphase für die Gastgeberinnen aus (81.).

09. Mai 2021 - 15:11 Uhr | dpa

Münchens Lina Magull (l) spielt gegen Wolfsburgs Ingrid Syrstad Engen. © Swen Pförtner/dpa