0:2 gegen Schweinfurt: Zweite Saison-Niederlage für den FC Bayern II

Nach zuletzt zwei Remis in Folge kassierte die Reserve des FC Bayern am Freitagabend in Schweinfurt ihre zweite Pleite der Saison.

19. August 2022 - 21:40 Uhr | AZ

FCB-II-Coach Martin Demichelis musste in Schweinfurt die zweite Saison-Niederlage hinnehmen. © IMAGO / Ulrich Wagner

München/Schweinfurt - Rückschlag für die kleinen Bayern! Beim 1. FC Schweinfurt setzte es am Freitagabend die zweite Saisonniederlage. Die Partie begann für das Team von Coach Martin Demichelis alles andere als perfekt. Bereits in der 2. Spielminute konnte Felix Schwarzholz die Gastgeber im Schweinfurter Sachs-Stadion in Führung bringen. 20 Minuten später musste Bayern-Keeper Johannes Schenk erneut den Ball aus seinem Tor holen. Tim Kraus erhöhte für die Schweinfurter (22.) zum 2:0. Kapitän Kern ist wieder zurück Zwar zeigten sich die Bayern-Amateure kämpferisch, doch ihre Bemühungen sollten bis zum Abpfiff nicht belohnt werden, zu schwer machten es die tiefstehenden Schweinfurtern den Münchnern. Im Vergleich zum 1:1 im S-Bahn-Derby gegen Unterhaching wechselte Demichelis nur auf einer Position. Der zuletzt angeschlagene Routinier Timo Kern kehrte zurück in die Startelf. Für den Kapitän musste Gabriel Vidović Platz machen. Durch die Niederlage fällt der FCB II mit elf Punkten aus sieben Spielen auf den siebten Tabellenrang zurück, direkt hinter den nun punktgleichen Kickern des 1. FC Schweinfurt.