FC Bayern: Tickets für das Heimspiel gegen den VfL Bochum zu gewinnen

Die AZ verlost 5 x 2 Tickets für das Heimspiel gegen den VfL Bochum.

08. Februar 2023 - 10:54 Uhr

Auch wenn sich der Fokus FC Bayern aktuell schon sehr auf den kommenden Dienstag, das Achtefinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St.-Germain, verengt, wollen die Münchner ihre Hausaufgabe davor in der Bundesliga keinesfalls vernachlässigen. Zum einen, weil die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum eine gute Gelegenheit bietet, sich für den PSG-Kick einzuspielen. Aber auch, um die Spitzenposition in der Liga zu festigen. Eine Pleite ist also doppelt verboten!

Und das Beste daran ist: Sie, liebe AZ-Leser, können am Samstag , 11. Februar kostenlos mit dabei sein. Gemeinsam mit Sponsor Paulaner verlost die Abendzeitung 5 x 2 Tickets.

Hier mitmachen und Tickets für das FC Bayern Heimspiel gegen VfL Bochum gewinnen

Die Teilnahme ist bis einschließlich Freitag, 10. Februar, um 14 Uhr, möglich.