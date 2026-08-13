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Fast 70 Meter: Diskuswerfer Janssen jubelt über EM-Bronze

Lange gab es keine deutsche Diskus-Medaille mehr bei einer EM. Henrik Janssen beendet nun diese Durststrecke.
dpa |
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Henrik Janssen glänzte im EM-Finale mit persönlicher Bestleistung.
Henrik Janssen glänzte im EM-Finale mit persönlicher Bestleistung. © Matthias Schrader/AP/dpa

Der deutsche Diskuswerfer Henrik Janssen hat sich bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Birmingham die Bronzemedaille im Diskuswurf gesichert. Der Magdeburger schleuderte die Scheibe im Alexander Stadium im zweiten Versuch auf die persönliche Saisonbestweite von 69,53 Metern.

Erstmals seit dem Titelgewinn von Olympiasieger Robert Harting 2014 in Zürich holte ein deutscher Diskuswerfer wieder eine EM-Medaille. Als er nach dem sechsten Versuch den Ring verließ, stieß der EM-Fünfte von 2024 einen Freudenschrei aus und ballte die Fäuste.

Titelverteidiger Kristjan Ceh siegt mit Rekord

Janssen musste sich nur zwei Favoriten geschlagen geben: Der slowenische Titelverteidiger Kristjan Ceh gewann mit Meisterschaftsrekord von 72,51 Metern vor dem Litauer Mykolas Alekna. Der Europameister von 2022 erreichte in dem hochklassigen Wettkampf 69,89 Meter. Tokio-Olympiasieger und Dreifach-Weltmeister Daniel Stahl aus Schweden landete mit 68,22 Metern hinter Janssen nur auf Rang vier.

Der 28 Jahre alte Janssen hatte als einziger deutscher Werfer das Finale erreicht. Zwar hatte sich auch der deutsche Meister Steven Richter für die EM Hoffnungen gemacht, die Qualifikation aber nicht überstanden.

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