Exklusiv: Das ist der nächste Gegner von Deutschlands Box-Star Agit Kabayel

Der deutsche Champion verteidigt am 28. November seinenTitel gegen Nelson Hysa.

Agit Kabayel stand in vielen großen Ringschlachten, war dabei mehrfach am Boden und ging jedes Mal als Sieger hervor. Der verdiente Lohn: Im Juni wurde er der erste deutsche Schwergewichtsweltmeister im Boxen seit 94 Jahren! Jetzt steht für den Deutschen mit kurdischen Wurzeln die erste Titelverteidigung auf heimischem Boden an. Sowohl sporthistorisch als auch medientechnisch ein gewaltiges Ereignis, für das mit dem 28. November das Datum feststeht.

Und auch in Sachen Gegner ist der gebürtige Leverkusener laut AZ-Informationen jetzt fündig geworden! Der Kontrahent für den Winter-Clash wird der albanische Fighter Nelson Hysa. Der 1,96 Meter große Koloss ist in 25 Kämpfen noch ungeschlagen, war allerdings zuletzt wegen zu hoher Gagenforderungen bereits aus dem Rennen. Jetzt gab es die Rolle rückwärts.

"Vom Ring-Resümee zählt Hysa aktuell sicher nicht zur absoluten Welt-Elite, für eine erste Titelverteidigung ist er aber ein Top-Gegner und vor allem macht er außerhalb des Rings gut Welle", ordnet Nick Trachte, Inhaber des Münchner Boxwerks und Faustkampf-Experte den Kontrahenten ein.

Welche Arena ist groß genug für den Mega-Fight?

Der aktuelle Weltranglistenfünfzehnte ist ein Meister des Trash-Talks und konfrontierte den deutschen Champion zuletzt auch bei einem Event in England direkt.

Mit dem nun fixen Duell stellt sich natürlich umso dringender die Frage nach dem Veranstaltungsort. Die zuletzt kommunizierte Rudolf-Weber Arena in Oberhausen erscheint für ein Duell mit Hysa deutlich zu klein, eine der ganz großen Arenen im in Nordrhein-Westfalen ist viel wahrscheinlicher. Womöglich die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf?

Doch kann der 42-jährige Albaner den Weltmeister wirklich gefährden? "Hysa hat Hände aus Beton, da muss Agit wach sein. Gleichzeitig fehlt ihm die Beweglichkeit und vermutlich auch die Kondition, um unserem Weltmeister nachhaltig zu widerstehen. Agit ist für mich eindeutig Favorit!", sagt Trachte. Tatsächlich liegt die K.o.-Quote des Queensberry-Boxers bei über neunzig Prozent. Alles andere als ein Sieg von Kabayel wäre dennoch eine faustdicke Überraschung.