Ex-NHL-Profi Rieder fällt für Deutschland Cup aus

Für den verletzten Stürmer Rieder rückt Tuomie von den Kölner Haien nach. Wer nutzt die Chance, sich für Olympia zu empfehlen? Die deutschen Frauen starten bereits am Mittwoch.

Landshut

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis muss kurz vor dem Start des Deutschland Cups in Landshut auf Ex-NHL-Profi Tobias Rieder verzichten. Der in Landshut geborene Angreifer des EHC Red Bull München ist verletzt. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) mitteilte, rückt dafür Parker Tuomie von den Kölner Haien ins Aufgebot für das Vier-Nationen-Turnier.

Für die heimischen Nationalspieler geht es gegen Lettland am Donnerstag (19.45 Uhr), Österreich am Sonntag (18.45 Uhr) und die Slowakei am Sonntag (14.45 Uhr/alle Spiele frei empfangbar bei MagentaSport) darum, sich für die nur noch wenigen Olympia-Tickets zu empfehlen. Fast die Hälfte der Kaderplätze für die Winterspiele im Februar in Mailand sind für Profis aus Nordamerika reserviert.

Neben Rieder fehlen weitere wichtige Spieler verletzt

Erstmals seit 2014 in Sotschi schickt die NHL wieder die weltweit besten Eishockeyprofis zu Olympia. Kreis hatte im Vorfeld indes auch klargestellt, dass ein Start beim Deutschland Cup keine Voraussetzung für eine Olympia-Teilnahme ist.

Neben Rieder sind zum Beispiel in Kai Wissmann (Berlin), Alex Ehl und Tom Kühnhackl (beide Mannheim) noch weitere etablierte Nationalspieler derzeit verletzt. Auf die Spieler vom Meister Eisbären Berlin verzichtet Kreis wegen derer Belastung zudem freiwillig.

Die deutschen Frauen starten bereits am Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Frankreich. Weitere Gegner sind am Freitag (19.00 Uhr) die Slowakei und am Samstag (14.45 Uhr) Ungarn. Anders als für die Männer ist der Deutschland Cup für das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod nicht der letzte ernsthafte Test bis zu den Winterspielen. Im Dezember stehen noch zwei Tests gegen Österreich an.