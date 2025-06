Ex-NHL-Profi Gragnani wird Co-Trainer in Straubing

Straubing holt sich NHL-Erfahrung in sein Trainerteam. Der kanadische Ex-Profi Gragnani soll als Assistent von Headcoach Woodcroft für neue Impulse sorgen.

Spielte in diversen Top-Ligen und wird nun Co-Trainer in Straubing: Marc-André Gragnani (rechts).

Der frühere NHL-Profi Marc-André Gragnani wird Assistenzcoach der Straubing Tigers. Für den 38-Jährigen ist dies die erste Trainerstation in Europa, wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

Der Kanadier war als Abwehrspieler unter anderem in der nordamerikanischen Eliteliga NHL für Buffalo, Vancouver, Carolina und New Jersey aktiv. Zudem spielte er in der osteuropäischen KHL, in der Schweiz und bis zu seinem Karriereende 2022 in Schweden.

Straubings Chefcoach Craig Woodcroft sagte über seinen künftigen Co-Trainer: "Er verfügt über ein umfassendes internationales Spielverständnis und wird eine neue Perspektive einbringen, die für unsere Mannschaft von großem Nutzen sein wird. Ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um unser Team weiter voranzubringen."