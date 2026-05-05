Ex-Bundesligist Bayreuth holt Van Sliedregt als Coach

Die Bayreuther Basketballer bekommen ab nächster Saison einen neuen Coach. Für den Job in Bayreuth hat dieser das Amt als niederländischer Frauen-Nationaltrainer niedergelegt.

Bayreuth

Der frühere Basketball-Bundesligist BBC Bayreuth bekommt in der kommenden Saison einen neuen Cheftrainer. Die Oberfranken holen Vincent van Sliedregt in die 2. Liga, wie der Verein mitteilte. Der 38-Jährige war langjähriger Coach von LWD Basket Leeuwarden in der heimischen BNXT-League und bis vor ein paar Tagen Nationaltrainer der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft.

Diesen Posten hatte er laut Mitteilung aber vergange Woche abgegeben, um den Fokus auf seine neuen Aufgaben in Bayreuth zu richten. Er wird mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet, hieß es weiter. Van Sliedregt folgt auf Lukas Hofer, der erst kurz vor Weihnachten zum Headcoach befördert wurde.