European Championships: Perfekter Euphorie-Sturm

Der Sport-Vize der AZ, Krischan Kaufmann, über den Erfolg der European Championships.

Ja mei, München! Sehr wahrscheinlich wird man sich von nun an stets mit einer Mischung aus Freude und Wehmut an diese tollen Tage im August 2022 zurückerinnern - an diese elf Tage, als ausgerechnet die Stadt, in der doch meist der König Fußball regiert, während der European Championships plötzlich zur bundesrepublikanischen Sport-Kapitale mutierte.

Hier passt einfach alles: Eine nach zweieinhalb Corona-Jahren an Live-Erlebnissen ausgehungerte Metropole trifft auf ein klug konzipiertes Sportevent und die teils überraschenden Erfolge der deutschen Sportler tun ihr Übriges dazu - am Ende war es womöglich sogar der perfekte Euphorie-Sturm, der sich hier in den letzten Tagen zusammengebraut hat.

Ob Deutschland deshalb 50 Jahre nach den Spielen von 1972 nun endlich wieder olympiareif ist? Abwarten! Sicher ist nur: Von München geht in diesen Tagen ein ganz starkes Signal für eine neuerliche Bewerbung aus.