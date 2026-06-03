Éric Dubois wird neuer Eisbären-Cheftrainer

Meistertrainer Serge Aubin hat die Eisbären nach fünf Titeln in sechs Jahren verlassen. Jetzt soll ein Landsmann die erfolgreiche Ära des Kanadiers fortsetzen.

Berlin

Éric Dubois wird neuer Cheftrainer des deutschen Eishockey-Meisters Eisbären Berlin. Der Kanadier kommt vom DEL-Konkurrenten ERC Ingolstadt, wie der Hauptstadtclub mitteilte. Bei den Schanzern war er letzte Saison Assistenzcoach seines Landsmannes Mark French.

Der 56-jährige Dubois tritt die Nachfolge von Erfolgscoach Serge Aubin an. Der Kanadier hatte den DEL-Rekordchampion zu fünf Meisterschaften in den letzten sechs Jahren geführt und dann seinen Abschied verkündet. Aubin (51) betreut künftig den SC Bern in der Schweizer National League.

Erste große Aufgabe für Dubois

"Ich verfolge Érics Weg schon lange. Wir hatten sehr gute Gespräche und waren direkt von seinen Ideen und Konzepten überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er der richtige Cheftrainer für die Eisbären ist", sagte Berlins Sportdirektor Stéphane Richer.

Serge Aubin hinterlässt große Fußstapfen. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Dubois spielte als Verteidiger zwölf Saisons in Nordamerika und Europa. Unter anderem bestritt er zwischen 1997 und 2002 für Oberhausen und Schwenningen 172 Partien. 2003 wechselte er ins Trainermetier und war in seiner Heimat aktiv, ehe er zur vergangenen Spielzeit zum ERC Ingolstadt und damit erstmals nach Europa wechselte.

"Ich fühle mich geehrt, nun Teil einer Organisation mit einer so erfolgreichen Tradition zu sein. Ich bin voller Tatendrang, nach Berlin zu kommen und mein neues Kapitel zu beginnen", sagte Dubois.