ERC Ingolstadt verpflichtet ehemaligen NHL-Spieler Warsofsky

Der ERC Ingolstadt hat sich für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit einem ehemaligen NHL-Profi verstärkt.

Ingolstadt

Abwehrspieler David Warsofsky kommt von den Chicago Wolfes aus der unterklassigen AHL nach Oberbayern, wo er den letzten freien Kaderplatz in der Defensive erhält. Das teilte der Playoff-Halbfinalist der abgelaufenen Spielzeit am Freitag mit. "David ist ein Verteidiger auf NHL-Niveau, der alles mitbringt, was ein Spitzenspieler braucht", lobte Sportdirektor Larry Mitchell.

Der 31 Jahre alte Warsofsky bestritt in seiner Karriere 59 Partien in der besten Liga der Welt für die Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, New Jersey Devils und Colorado Avalanche. Er steht vor seiner ersten Saison außerhalb der USA.

