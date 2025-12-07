ERC Ingolstadt verlängert Vertrag mit Nationalspieler Hüttl

Der ERC Ingolstadt kann eine wichtige Personalie klären. Nationalverteidiger Hüttl wird auch künftig das Trikot der Oberbayern tragen.

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Nationalspieler Leon Hüttl um zwei weitere Jahre verlängert. Das verkündeten die Oberbayern aus der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag. Im Sommer 2021 war der heute 25-Jährige vom damaligen DEL2-Club Löwen Frankfurt nach Ingolstadt gewechselt. Seitdem bestritt der Verteidiger 264 Spiele in der deutschen Eliteliga und wurde in seiner zweiten Saison mit den Blau-Weißen sogar Vizemeister.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Leon trotz anderer Optionen ganz bewusst dafür entschieden hat, weiterhin für den ERC aufzulaufen. In den vergangenen Jahren hat er sich zum Führungsspieler und zur Identifikationsfigur unserer Organisation entwickelt. Er wird auch in den kommenden Jahren als Dreh- und Angelpunkt in der Defensive eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen", sagte Sportdirektor Tim Regan.