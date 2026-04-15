ERC Ingolstadt verlängert mit zwei Angreifern

Gegen München war für den ERC Ingolstadt in den Playoffs Schluss. Jetzt verkünden die Oberbayern weitere Pläne für die nächste Saison.

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat die Verträge mit den Stürmern Kenny Agostino und Jakin Smallwood verlängert. Die beiden Angreifer haben jeweils für eine weitere Saison unterschrieben, wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte.

Der Amerikaner Agostino war in der vergangenen Saison mit 50 Zählern (20 Tore, 30 Vorlagen) in 56 Partien drittbester Scorer bei den Oberbayern. Smallwood wechselte vor der letzten Saison direkt aus der kanadischen Universitätsliga zum ERC. Zuvor hatten schon die Angreifer Myles Powell und Riley Sheen ihre Verträge verlängert. Ingolstadt war in den DEL-Playoffs Anfang April im Viertelfinale gegen München ausgeschieden.