ERC Ingolstadt verlängert mit wichtigem Sturm-Duo

Ingolstadt kann zwei Eishockey-Leistungsträger halten. Die beiden Kanadier unterschreiben für eine weitere DEL-Saison.

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt kann in der nächsten Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter auf zwei Stürmer bauen. Myles Powell und Riley Sheen verlängerten ihre Verträge bei den Oberbayern für eine weitere Spielzeit.

Das Duo war im Sommer 2024 nach Ingolstadt gekommen. In beiden Saisons gehörten die jeweils 31 Jahre alten Kanadier zu den besten Punktesammlern beim ERC. Zuletzt war Ingolstadt im Viertelfinale der DEL-Playoffs gegen den EHC Red Bull München ausgeschieden.