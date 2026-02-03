ERC Ingolstadt setzt weiter auf Topscorer Barber

Der ERC Ingolstadt kann weiter auf Riley Barber bauen. Der Neuzugang aus Russland entpuppt sich als Volltreffer.

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit seinem Topscorer Riley Barber um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige US-Amerikaner war im vergangenen Sommer aus Russland nach Oberbayern gewechselt. In 44 Spielen der Deutschen Eishockey Liga in dieser Saison gelangen dem 31 Jahre alten Stürmer 27 Tore und 29 Vorlagen.

"Riley hat die Erwartungen, die wir hinsichtlich des offensiven Outputs in ihn gesetzt hatten, voll erfüllt. Er verfügt über einen herausragenden Schuss, ist stark im Powerplay und erzielt immer wieder wichtige Tore für uns", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über Barber.