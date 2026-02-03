AZ-Plus

ERC Ingolstadt setzt weiter auf Topscorer Barber

Der ERC Ingolstadt kann weiter auf Riley Barber bauen. Der Neuzugang aus Russland entpuppt sich als Volltreffer.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der ERC Ingolstadt plant weiter mit Topscorer Riley Barber. (Symbolbild)
Der ERC Ingolstadt plant weiter mit Topscorer Riley Barber. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa
Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit seinem Topscorer Riley Barber um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige US-Amerikaner war im vergangenen Sommer aus Russland nach Oberbayern gewechselt. In 44 Spielen der Deutschen Eishockey Liga in dieser Saison gelangen dem 31 Jahre alten Stürmer 27 Tore und 29 Vorlagen.

"Riley hat die Erwartungen, die wir hinsichtlich des offensiven Outputs in ihn gesetzt hatten, voll erfüllt. Er verfügt über einen herausragenden Schuss, ist stark im Powerplay und erzielt immer wieder wichtige Tore für uns", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über Barber.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.