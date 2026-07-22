ERC Ingolstadt komplettiert Verteidigung

Der ERC Ingolstadt wird noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Aus der zweiten Liga kommt Verteidiger Nicolas Appendino.

Der ERC Ingolstadt hat seinen vorerst letzten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie der Verein aus Oberbayern mitteilte, kehrt Verteidiger Nicolas Appendino nach einem Jahr beim ESV Kaufbeuren in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück. Der 27-Jährige komplettiert die Defensive der Ingolstädter, er unterzeichnete einen Einjahresvertrag.

"Nicolas hat bereits unter Beweis gestellt, dass er in der DEL eine gute Rolle spielen kann. Er ist ein effektiver Verteidiger, der im Zweikampf sehr geschickt agiert und Scheiben gewinnt. Mit ihm haben wir in der Defensive noch mehr Optionen", sagte Sportdirektor Tim Regan über Appendino.

Der Verteidiger bestritt in der vergangenen Spielzeit 57 Partien für Kaufbeuren in der DEL2. Von 2023 bis 2025 stand er für die Fischtown Pinguins auf dem Eis.