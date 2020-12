ERC Ingolstadt holt Verteidiger Quaas aus München

Der ERC Ingolstadt hat Verteidiger Emil Quaas verpflichtet. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Freitag mitteilte, ist die Defensive des Clubs damit komplett. Der 23-jährige Quaas kommt vom Ligarivalen EHC Red Bull München an die Donau. Für den dreimaligen deutschen Meister stand der Linksschütze in der DEL bislang 55 Mal auf dem Eis.

04. Dezember 2020 - 16:01 Uhr | dpa

Emil Quaas von München spielt den Puck. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

Ingolstadt "Mit Emil bekommen wir einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über DEL-Erfahrung bei einem Top-Club verfügt. Er ist exzellent ausgebildet und wollte sich nun anders orientieren", erklärte Sportdirektor Larry Mitchell.