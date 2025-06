ERC Ingolstadt holt US-Stürmer Barber aus der KHL

Der ERC Ingolstadt verpflichtet einen US-Angreifer. Dieser stand schon zusammen mit einem deutschen NHL-Star auf dem Eis.

Einst Teamkollege von Moritz Seider (links) in der NHL, künftig in Ingolstadt: Eishockey-Profi Riley Barber (Mitte).

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt holt US-Profi Riley Barber in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Der 31 Jahre alte Stürmer unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison. Er soll bei den Oberbayern "eine wichtige Rolle" übernehmen, habe "das Torjäger-Gen und kann auch im Powerplay eine entscheidende Position einnehmen", sagte Sportdirektor Tim Regan.

Riley kommt vom Neftechimik Nischnekamsk aus der russisch dominierten KHL. Dort spielte er zuvor auch schon in Astana und Kasan. Den Großteil seiner Eishockey-Vita verbrachte er in der zweitklassigen nordamerikanischen AHL. Er bestritt auch insgesamt 16 Spiele in der NHL, unter anderem für die Detroit Red Wings an der Seite des deutschen Nationalspielers Moritz Seider.