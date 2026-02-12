AZ-Plus

ERC Ingolstadt holt Stürmer aus der Schweiz

Die heiße Phase steht an. Der ERC Ingolstadt justiert seinen Kader nach. Die Oberbayern werden dabei in der Schweiz fündig.
Der ERC Ingolstadt schlägt auf dem Transfermarkt zu. (Archivbild)
Der ERC Ingolstadt schlägt auf dem Transfermarkt zu. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt bessert vor dem Hauptrunden-Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga personell nach. Vom HC La Chaux-de-Fonds aus der Schweiz kommt Stürmer Matthew Boucher. Der in Los Angeles geborene Kanadier unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison. Für den sechsfachen Schweizer Meister bestritt der 28-Jährige in der laufenden Spielzeit zwölf Partien. Er erzielte dabei vier Tore und gab vier Vorlagen.

"Matthew ist ein läuferisch starker Spieler, der mit seiner Geschwindigkeit sehr gut in unser System passt. Er ist flexibel einsetzbar und kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel auflaufen. Seine Variabilität gibt uns wertvolle Optionen für die heiße Phase der Saison", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Neuzugang, der für die Panther mit der Rückennummer 10 auflaufen wird.

