ERC Ingolstadt holt Nachwuchstalent Pul aus Weiden

Die Oberbayern sind auf der Suche nach Verstärkung im Angriff in der DEL2 fündig geworden. Der Neue besitzt reichlich Auswahlerfahrung.

Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt nimmt ein Nachwuchstalent für die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in seinen Kader. Die Oberbayern verpflichteten Sturmtalent Elias Pul von den Blue Devils Weiden aus der DEL2. Der 19-Jährige unterschreibt bei den Panthern einen Zweijahresvertrag.

Der gebürtige Weingärtner genoss eine Ausbildung an der Salzburger

Eishockey-Akademie und spielte in der vergangenen Spielzeit in Weiden. Dort gelangen ihm in 42 Einsätzen 16 Scorerpunkte – die meisten aller U21-Förderspieler. Der 1,86 Meter große Linksschütze durchlief zudem alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm zum Jahreswechsel für die U20-Auswahl an der Weltmeisterschaft teil.