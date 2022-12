Eishockeyprofi Reimer träumt vom Meistertite

Der ehemalige Nationalspieler Patrick Reimer hat den Traum vom ersten Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga noch nicht aufgegeben. "Ich tue alles dafür und der Glaube ist da. Aber ich weiß auch, dass die Chancen nicht mehr die größten sind", sagte der Stürmer der Nürnberg Ice Tigers der Deutschen Presse-Agentur. Der nationale Titel fehlt dem gebürtigen Allgäuer in seiner mittlerweile fast 20-jährigen DEL-Karriere noch. An diesem Samstag feiert Reimer seinen 40. Geburtstag.

09. Dezember 2022 - 06:05 Uhr | dpa

Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers bejubelt ein Tor. © Matthias Merz/dpa/Archiv

Nürnberg 1046 Spiele, 389 Tore, 451 Vorlagen, 840 Scorerpunkte - der Nürnberger Kapitän liegt in allen wichtigen Statistiken der DEL-Geschichte unter den besten Sechs. Bei den Treffern und Scorerpunkten führt er die Statistik sogar an. "Natürlich bin ich stolz. Die Zahlen spiegeln wider, dass ich zwanzig Jahre konstant gute Leistungen bringen konnte", sagte Reimer. Nach dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen 2018 hatte der Offensivspieler seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Sein Vertrag in Nürnberg läuft nach dieser Saison aus. Ob es danach weitergeht, weiß der Routinier noch nicht. "Die Entscheidung wird sicherlich in naher Zukunft fallen. Aber ich muss noch bisschen darüber nachdenken", sagte Reimer.