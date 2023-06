Eishockey-Vizemeister verpflichtet Torwart Williams

Eishockey-Vizemeister ERC Ingolstadt komplettiert sein Torhüter-Trio mit Devin Williams. Der 27-Jährige kommt aus der 2. Liga von den Eisbären Regensburg und unterschreibt in Ingolstadt einen Zweijahresvertrag, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte. Der Amerikaner, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, soll zusammen mit Michael Garteig die Gegentore verhindern. Lukas Schulte aus dem eigenen Nachwuchs ist dritter Torhüter.

Ingolstadt

"Devins Arbeitseinstellung ist erstklassig. Er musste sich bei all seinen Stationen behaupten und hat sowohl in der DEL2 als auch in der Slowakei sowie in Nordamerika immer gute Leistungen gezeigt. Jetzt brennt er darauf, die Herausforderung DEL anzugehen", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Neuzugang.