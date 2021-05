Eishockey-Profi DeFazio: ERC Ingolstadt verlängert Vertrag

Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Stürmer Brandon DeFazio verlängert. Das teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Samstag mit. Der 32-Jährige Stürmer war in der abgelaufenen Spielzeit mit 14 Saisontreffern der viertbeste Torjäger im Team. Damit bleibe ein weiterer Baustein aus dem diesjährigen Kader erhalten, hieß es in der Mitteilung. DeFazio war im Dezember vom tschechischen Club HC Kometa Brno nach Bayern gewechselt.

08. Mai 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Brandon Defazio von Ingolstadt am Puck. © Armin Weigel/dpa/Archivbild

Ingolstadt © dpa-infocom, dpa:210508-99-520131/2